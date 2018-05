Segundo día de juicio a Sergio Salgado: testigos confirmaron que el dinero de la playa de La Salada era manejado por funcionarios municipales

La segunda jornada del debate permitió corroborar que durante parte del tiempo que el municipio administró la playa de estacionamiento, el dinero fue controlado por funcionarios.

La segunda jornada del juicio al ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado y parte de su gabinete dejó como conclusión, que la administración por parte de la comuna de la playa de estacionamiento de la feria La Salada, se hacía sin ningún control administrativo del área de Rentas pero además y al menos durante el primer año de ese manejo, el dinero recaudado por los miles de autos estacionados no fue a manos de ninguna institución del departamento, tal como ha afirmado Sergio Salgado.

Eso es lo que surge tras escuchar a parte de los testigos que declararon ante el tribunal, como es el caso de Gonzalo Zapata, empleado municipal que estuvo a cargo del estacionamiento de La Salada desde setiembre de 2013 y hasta octubre del año siguiente.

Según declaró Zapata frente a los jueces, el cobro por el estacionamiento en la feria de La Salada, mientras él estuvo a cargo, era responsabilidad de un grupo de unas 20 personas, dependientes de la municipalidad, que al final de cada jornada rendían la recaudación a alguno de los funcionarios que estaba en el mismo predio: “El dinero recaudado se llevaba a un auto donde había un funcionario, que le pagaba a la gente que había trabajado y se llevaba el resto del dinero”, explicó Zapata y dijo que recién cuando él estaba por dejar el cargo, “comenzaron a llegar algunas instituciones del departamento que venían a cobrar el manejo de la playa”.

Una de esas entidades que cobró por manejar la playa durante uno de los sábados en los que abría la feria fue el Club California del Este: “Al final del día recaudamos 10.400 pesos y tras descontar el pago a los empleados de seguridad y limpieza nos quedó para el club 4.860 pesos”, explicó Duilio Adid, empleado municipal, miembro del club California del Este y también concejal demócrata entre 2010 y 2014, aunque extrañamente no recordaba la apertura de La Salada ni tampoco los problemas que se originaron en torno a su habilitación o manejo.

También declararon en esta segunda jornada de debate, personal del área de Rentas, de donde surgió que efectivamente, no había registros en esa área del manejo de la playa de estacionamiento de la feria que hizo la comuna, como tampoco del destino de esos dineros.

Gabriela Ponce, quien fue jefa de Rentas señaló que a La Salada “no se le podía cobrar porque no estaba habilitada. Se la intimó a ponerse en regla y hablé del asunto con Salgado pero nunca pudimos cobrar mientras yo estuve en el cargo”, dijo la testigo; Claudia Fernández, quien también estuvo en la jefatura de Rentas declaró en el mismo sentido y aseguró que no tuvo registros de ingresos de La Salada, situación que confirma que la feria no solo no pago tasas, sino que los dineros generados por la playa de estacionamiento que administraba la comuna, nunca pasaron por ese área.

Cuatro acusaciones

Finalmente, hay que recordar Sergio Salgado enfrenta en este megajuicio cuatro acusaciones, aunque sigue siendo investigada la causa que lo llevó a la cárcel, relacionada con la emisión de cheques sin fondo a nombre del municipio.

Salgado y Franco Ojeda (39), ex jefe de Hacienda, están acusados de administración infiel, por la emisión de cheques en la compra trucha de combustible; el ex intendente está acusado además de desobediencia, al no haber contestado pedidos de informes de la Fiscalía de Estado; Salgado es investigado en este juicio y junto al concejal Marcial Ibarra (45), a su ex secretaria Gisela Ruggeri (38) y al jefe de Acción Social, Flavio Araya (39) por el delito de concusión en el manejo que la comuna hizo de los fondos que generó la playa de estacionamiento de La Salada.

Por último, la cuarta causa en contra de Salgado y que lo tiene en el banquillo de acusados, es por malversación de caudales públicos, en un proyecto por el que recibió un millón y medio de pesos para construir una planta de destete.

Sobre el final de la segunda jornada de debate, también declaró el ex concejal Antonio Ponce y uno de los denunciantes más implacables que tuvo la gestión de Sergio Salgado. Ponce confirmó que los concejales no pudieron acceder al expediente de La Salada, firmado entre Jorge Castillo y el municipio, y que los pedidos de informe que se generaban desde el Concejo para intentar aclarar ese tema, no eran considerados por el entonces intendente.

El tribunal, a través su presidente Armando Martínez, tuvo que llamar la atención a Carlos Moyano, abogado defensor de Salgado, por realizarle preguntas a Antonio Ponce de algunos actos de gobierno que tuvo durante su intendencia y que abarcó dos períodos, entre 1999 y 2007 y que no eran materia de debate en el juicio.

(Ulises Borderil)