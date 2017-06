Semana que viene podría quedar aprobado el Fondo para Obras Eléctricas: expectativa por la obra que podría mejorar el suministro en Santa Rosa y La Paz

Oficialismo y oposición impulsan la creación del Fopietzad para financiar obras que eviten situaciones de riesgo de abastecimiento del sistema regional de transporte eléctrico. Con el impulso de esta ley, se podrían a llegar a concretar obras que se han venido postergando, como la línea de 132 kv El Marco-La Paz, que podría mejorar la potencia entre La Dormida y La Paz.

Con la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados del proyecto de Ley del Fondo para Obras Eléctricas, los representantes del Ejecutivo Provincial, la Empresa Mendocina de Energía y de distintas fuerzas políticas de la Cámara Alta, aguardan la conformidad final en Senadores para crear el Fopietzad, la solución al deficiente sistema de transporte eléctrico en la Provincia.

El Fopietzad es un proyecto ideado por el Senador Guillermo Amstutz y modificado en conjunto con miembros del Gobierno de Mendoza para concretar obras de infraestructura energética, tales como líneas de transporte eléctrico, de gas o de generación, elaboración de proyectos y para garantizar financiamientos privados para la ejecución de las mismas.

La Ley propone la creación de un fideicomiso sustentado por un aporte inicial del poder Ejecutivo, por regalías hidroeléctricas, otros fondos específicos y mediante recursos extraordinarios provenientes de la explotación de los recursos no renovables, como las sanciones y multas a operadores petroleros y mineros.

Al respecto, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que “el Gobierno Provincial reimpulsó este proyecto originado por el senador Amstutz porque entiende que está alineado con las políticas de Estado para los temas de energía que estamos proyectando en Mendoza. La idea es tener una herramienta financiera que nos permita planificar a largo plazo y ejecutar obras energéticas, de líneas de transporte y que fomenten la nueva generación”.

Obras para Mendoza

Con el impulso de la Ley, la Provincia podría concretar la construcción de la línea 220 kV Cruz de Piedra – ET Gran Mendoza y la nueva ET Mendoza Norte con la apertura de la línea 220 kV Cruz de Piedra – San Juan. Asimismo, los problemas en el corredor Sur de 132 kV, con la baja tensión de las Estaciones Transformadoras Capiz, Pedro Vargas y Anchoris, se solucionaría con la construcción de la nueva ET de 220 kV Capizcon y la apertura de la línea 220 kV Los Reyunos – Gran Mendoza. Esta obra resolverá el abastecimiento de demanda en el área del Valle de UCO.

Además, existe un conjunto de obras de 132 KV que permitirían mejorar substancialmente el funcionamiento del sistema y el abastecimiento de la demanda en condiciones normales de calidad y ampliar la frontera de electrificación del territorio, tales como la Estación Transformadora San Rafael II Parque industrial, la Línea de Alta Tensión San Rafael – Alvear, la ET 132 KV Maipú y la LAT 132 KV Marcado – La Paz.