“Señores dirigentes” la carta a los directivos de San Martín que se viraliza en las redes

En las últimas horas se viralizó a través de las redes sociales una carta dirigida a los dirigentes del Atlético Club San Martín, donde un hincha plantea sus inquietudes y muestra sus sentimientos sobre el Chacarero. La reproducimos íntegramente a continuación:

CARTA ABIERTA A LOS DIRIGENTES DEL ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN DE MENDOZA:

Señores Dirigentes:

Hace rato que terminó el año 2016, otro año más de fracaso futbolístico de nuestro querido A.C.S.M., que por otra parte se suma a los varios fracasos que nos vienen agobiando desde hace tanto tiempo.

Pero por suerte, y tratando de ser positivos ya estamos viviendo el segundo mes del año 2017 y lógicamente se renuevan las esperanzas y las ilusiones de que nuestro Club comience de una vez por todas el camino de su recuperación, ascensos mediante, para volver al lugar que todos creemos que le corresponde en el contexto del fútbol nacional.

Los deseos generalizados son de no mirar más lo pasado, pero sin dudas todos estamos muy ansiosos por saber cómo nos encuentra el presente y cuál es el futuro que nos espera.

Hay un viejo dicho que reza: “LO PASADO PISADO”, y así es, y sobre todo queremos que sea así de una buena vez por todas. Pero después de haber pisado el pasado nos encontramos con una realidad que al “Pueblo Chacarero” nos cuesta comprender, nos cuesta entender, a saber:

Nuestro San Martín sigue condenado a jugar el Torneo Federal “B” que para la AFA y el Consejo Federal del Fútbol Argentino es AMATEUR.

En los últimos torneos jugados nuestro San Martín quedó eliminado en la primera ronda.

Solo observando al torneo inmediato superior, o sea al Torneo Federal “A” vemos que ya llegaron y/o se mantienen en dicho torneo clubes como el Deportivo Maipú, Gutiérrez Sport Club, Gimnasia y Esgrima y el recientemente ascendido Huracán Las Heras, esto solo por nombrar los de Mendoza, y por supuesto sin contar los clubes de San Juan y de San Luis. Tampoco nos referiremos al Torneo de Primera “A” ni a la Primera “B” Nacional, en donde se encuentran Godoy Cruz, San Martín de San Juan e Independiente Rivadavia, y uno de San Luis, relegando a nuestro San Martín a una muy triste e intrascendente ubicación entre los clubes de Mendoza y de la región.

Entonces, y para un análisis más preciso y objetivo, nos focalizaremos solo en los clubes originarios de la Liga Mendocina de Fútbol que están en el Torneo Federal “A”, y por supuesto con el respeto que todos y cada uno de ellos nos merece, y analizando uno por uno, vemos que años atrás la totalidad de estos clubes se encontraban jugando torneos muy inferiores a los que jugaba San Martín. Pasó el tiempo y la situación se revirtió completamente.

Al ver esto, inmediatamente surgen preguntas a las cuales no les encontramos respuestas, y para sacarnos las dudas y poder encontrar el camino, lo mejor es que estas preguntas que se hace todo el “Pueblo Chacarero” sean respondidas por Ustedes que son los más indicados, o mejor dicho LOS ÚNICOS QUE TIENEN LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES, YA QUE LLEVAN UN TIEMPO PROLONGADO AL FRENTE DEL CLUB, Y POR ENDE CONOCEN PORMENORIZADAMENTE TODOS LOS DETALLES PROPIOS DE LA CONDUCCIÓN DEL CLUB.

En función de lo expresado pasamos a las preguntas que son las siguientes:

¿QUÉ TIENEN MAIPÚ, GUTIÉRREZ, GIMNASIA Y HURACÁN LAS HERAS PARA HABER LOGRADO TODOS ELLOS EL ASCENSO, Y QUÉ LE FALTA A SAN MARTÍN, QUE SOLO COSECHA FRACASOS AÑO TRAS AÑO?, simplificando la pregunta: ¿QUÉ TIENEN ESOS CLUBES QUE NO TENGA SAN MARTÍN PARA HABER LOGRADO LO QUE SAN MARTÍN NO PUEDE?.

¿Son clubes más populares o con mayor cantidad de hinchas y simpatizantes que San Martín?.

¿Maipú, Gutiérrez, Gimnasia y Huracán tienen más socios que San Martín?.

¿Estos clubes que nos han superado tienen mejores instalaciones que San Martín?.

¿Los clubes mendocinos que ya están en el Torneo Federal “A” tienen más historia que San Martín?. Sabemos que Gimnasia jugó varios de los viejos Torneos Nacionales, pero no más que San Martín, y ni hablar de los Torneos del Nacional “B” jugado por uno y otro en donde existe una amplia diferencia a favor de San Martín.

¿Son más grandes los estadios de Maipú, Gutiérrez, Gimnasia y Huracán que el de San Martín, y esto les permite una mayor convocatoria y por ende mejores recaudaciones que las que puede lograr nuestro Club?.

¿Esos clubes son más importantes en algún aspecto que San Martín?.

¿Esos clubes tienen mayores posibilidades que San Martín de lograr apoyo publicitario?

¿Las camisetas de esos clubes son más tentadoras que la de San Martín para los Sponsors?

Comercialmente hablando: ¿Las instalaciones de Maipú, Gutiérrez, Gimnasia y Huracán se encuentran mejor ubicadas que las de San Martín para vender publicidad estática tanto adentro como afuera de los clubes?.

También sabemos que en estos momentos a Gimnasia lo sostiene un importante empresario, y por ende también nos preguntamos:

¿Los dirigentes de San Martín no pueden conseguir el apoyo de dos, tres, cuatro o cinco empresarios para logar un ascenso?, o en su defecto ¿No es posible que un grupo de empresarios apoyados con gente capacitada en lo deportivo se haga cargo del fútbol con el objetivo de ascender?. ¿No se puede trabajar en este aspecto?.

¿Esos clubes tienen mejores Comisiones de Fútbol que San Martín?. ¿Las Comisiones de Fútbol de esos clubes tienen más apoyo que la de San Martín?.

¿Acaso Maipú, Gutiérrez, Gimnasia y Huracán tienen gente que saben más de fútbol que San Martín?.

¿Esos clubes tienen mejor márketing que San Martín?

¿Es probable que la diferencia haya sido que la gente y los dirigentes de esos clubes supieron hacer respetar a sus instituciones por aquellos jugadores y cuerpos técnicos que contrataron, y así lograron un mejor rendimiento de los mismos en beneficio del Club y por ende mejores resultados?.

¿Será que Gutiérrez, Huracán, Maipú y Gimnasia tienen más potencial institucional que San Martín y esto les permite lograr cosas que para San Martín son cada vez más inalcanzables?.

¿Los dirigentes de esos Clubes supieron elegir mejores jugadores y técnicos?.

¿O tal vez se trata que esos clubes tienen gente que dirige, gestiona, supervisa, administra, planifica y proyecta mejor que los que tiene San Martín?.

El Pueblo Chacarero viene escuchando que para la actual dirigencia del Club siempre hay otras prioridades antes que la de ponerse como objetivo principal lograr el ascenso, mientras que vemos, escuchamos y palpamos que otros clubes ya se jugaron por ascender y lo lograron, por lo que queda flotando en el ambiente las siguientes preguntas:

¿Qué virtudes o cualidades tienen esos Clubes que no tiene todavía San Martín?, o bien:

¿Por qué San Martín aún no puede pensar en ascender cuando Gutiérrez, Maipú, Huracán y Gimnasia ya lo lograron?, y lo que es más llamativo aún, los dirigentes de Huracán y Gimnasia acaban de declarar que van por más, o sea que no se conforman con quedar en el Torneo Federal “A” y que pretenden llegar a la Primera “B” Nacional lo antes posible, tal como también lo vienen intentando desde hace tiempo los dirigentes de Maipú, mientras tanto los dirigentes de San Martín manifiestan permanentemente que nuestro Club todavía no está en condiciones ni siquiera de pretender salir del Federal “B”. ¿Por qué ellos quieren llegar lo más alto posible y San Martín NO?. ¿Cuál es el impedimento o el problema que tienen los dirigentes de San Martín?. El presidente de Gimnasia declaró recientemente que no descansará hasta que su Club llegue a la Primera “A” logrando así entusiasmar a su gente y por ende todo el apoyo posible de socios, simpatizantes en general y del empresariado vinculado con el Club.

¿O acaso el problema es que Ustedes no tienen el apoyo necesario de la comunidad, del empresariado, de las autoridades, etc. etc.?. ¿O tal vez perdieron credibilidad y por ende el apoyo suficiente para dirigir a San Martín?. Si el problema, o parte del mismo pasa por la falta de apoyo y de credibilidad, todos pensamos que por el camino que van nunca conseguirán revertir esta situación, es más urge un cambio rotundo en ustedes fijando nuevos objetivos, o sincerando la situación para buscar alternativas que nos saquen del pozo en el que nos encontramos.

Tan mal nos sentimos los sanmartinianos, que si hipotéticamente, y en el peor de los casos, dejáramos de lado nuestra historia, nuestra pasión, y así nos olvidáramos de nuestros deseos de ascensos, y nos resignáramos a permanecer en este torneo amateur, lo mismo vemos que estamos muy mal, y nos sentimos peor todavía, porque Clubes de la zona que hace pocos años prácticamente no existían en el contexto del fútbol provincial como Montecaseros y Rodeo del Medio (por solo nombrar a dos) han crecido, y deportivamente se nos han puesto a la par o nos han superado. Es más nos ganan de local, de visitante y hasta nos ganaron un partido clave que nos valió otro descenso. ¿Qué tienen esos Clubes que no tiene San Martín?. ¿Por qué esos Clubes van a más, crecen, y San Martín se estanca, o lo que es peor, retrocede en el ámbito del fútbol zonal?. Para colmo todos sabemos que tanto Montecaseros, como Rodeo del Medio, y otros tantos clubes que hoy se encuentran en el Federal “B”, e inclusive en el Federal “A”, tienen muchísimas menos posibilidades y potencial en todo sentido que San Martín, pero aun así deportivamente crecen y van por objetivos superiores a los que San Martín todavía no está en condiciones de pretender según lo que manifiestan sus propios dirigentes. ¿Por qué?.

Para peor de los males tenemos que soportar que “EL LEONCITO” descienda a la “B” de la Liga Mendocina de Fútbol. Otra afrenta más de tantas que viene soportando el Pueblo Chacarero, y que incrementa el récord de descensos que ostenta nuestro Club. ¿Los dirigentes de San Martín no tenían ninguna forma de evitar semejante cosa?. ¿No podían reforzar a “EL LEONCITO” con jugadores del plantel superior en algunos partidos claves como ocurrió en alguna otra oportunidad?. ¿Cómo puede ser que los dirigentes de San Martín digan que apuestan al futuro trabajando en las inferiores para consolidar al Club, mientras que “EL LEONCITO” desciende compitiendo en un torneo de tan baja categoría y nivel?. ¿Acaso “EL LEONCITO” no debería ser la perla más preciada para la formación de los futuros jugadores del plantel superior del Club?. ¿Por qué semejante abandono de la principal cantera que tenemos para nutrir de jugadores de la casa al plantel que nos debería llevar a los primeros planos del fútbol nacional?. ¡¡¡ NO LO ENTENDEMOS !!!. Por más que lo intentamos una y otra vez, lo pensamos, lo repensamos y lo analizamos,….. no hay caso: ¡¡¡ NO LO PODEMOS ENTENDER !!!. ¡¡¡ NO HAY FORMA NI MANERA QUE LO PODAMOS ENTENDER !!!……..Señores Dirigentes: ¿NOS PUEDEN EXPLICAR POR FAVOR?.

También vemos con sabor agridulce que se intenta terminar un predio con canchas para uso exclusivo de las inferiores, manifestando que ése es el futuro del fútbol del Club, cuando todos sabemos que por encontrarnos compitiendo en torneos amateurs todo buen jugador de nuestras inferiores son “chupados” por clubes que compiten en torneos profesionales sin que San Martín pueda reclamar resarcimiento alguno, simplemente porque las reglamentaciones de AFA y del Consejo Federal así lo dispone. De esta forma corremos el riesgo de transformarnos en una muy buena “Escuela de Fútbol Gratis” para que de ella se nutran y beneficien otros clubes de la zona y del resto del país sin que a San Martín le quede beneficio alguno. De ser así, San Martín pondría instalaciones, dinero, trabajo, tiempo y los buenos jugadores que surjan de esa cantera se irían gratis a otros clubes. ¿Puede ocurrir esto?. ¿No sería más lógico buscar el ascenso a torneos profesionales para que estos chicos pertenezcan al Club y no se puedan ir sin que el Club interesado en llevárselos tengan la obligación de negociar la transferencia con San Martín?. ¿No sería mejor consolidar al Club asegurándose que todos los jugadores del LEONCITO y de las inferiores sean parte del patrimonio del Club jugando torneos profesionales?.

¿Cómo es posible que el Básquet del Club tenga ambiciosos proyectos de ascenso con importantes contrataciones, y el Fútbol se vea siempre relegado?.

¡¡¡ OJO, no crean que quienes amamos al fútbol no nos alegra que al Básquet le vaya bien !!!. Muy por el contrario, ¡NOS ALEGRA MUCHÍSIMO QUE EL BÁSQUET DE SAN MARTÍN LLEGUE LO MÁS LEJOS POSIBLE!, es más todos los chacareros queremos que todas las disciplinas del Club crezcan, ganen torneos y asciendan a lo más alto posible. QUE QUEDE MUY CLARO: ¡JUEGUE DONDE JUEGUE UNA ALBIRROJA, COMPITA EN DONDE COMPITA UN LEON CHACARERO, SEA DE LA DISCIPLINA QUE SEA, SIEMPRE QUEREMOS QUE GANE!. Pero también es importante no olvidar que San Martín NACIÓ, VIVIÓ, CRECIÓ y se hizo conocido en todo el país por el FÚTBOL, y que además el FÚTBOL es el deporte que mayor cantidad de socios, simpatizantes e hinchas aporta a la Institución, y todos sabemos que si a San Martín le fuese bien en el FÚTBOL, y compitiera en torneos superiores, éste podría aportarle muchísimos socios, simpatizantes e hinchas más, por ende mejores ingresos por cuotas sociales, recaudaciones, publicidades, etc. todo esto muy importante para las arcas de la Institución, para su consolidación y para su crecimiento. Por ende nos preguntamos: ¿La Comisión del Básquet de San Martín trabaja mejor y/o tiene mayores ambiciones que la Comisión de Fútbol de nuestro Club?.

Asistimos y vivimos absortos, dolidos y desesperanzados que hijos de familias netamente chacareras se hagan hinchas de otros clubes de la zona porque San Martín no atrae, porque San Martín no juega por nada importante, porque San Martín cansa a los niños con sus fracasos constantes y repetitivos, porque los chicos se cansan de ser burlados y cargados en escuelas, en colegios, en las calles, en las redes informáticas, etc. Piden a sus padres ser llevados a ver otros colores y piden que les compren camisetas que no son las de San Martín. ¿A los dirigentes de San Martín esto no les duele?….¿No les preocupa?. ¿Cómo se puede hablar de consolidar un Club con profundas raíces futbolísticas, y de estirpe pasional por el fútbol como San Martín de esta forma?. San Martín fue el primer Club de Mendoza que supo captar hinchas en otras provincias por sus exitosas campañas en los torneos nacionales, y ahora resulta que con esta realidad la situación se revirtió. Con este presente no puede existir consolidación institucional, salvo que lo que se pretenda sea transformar a un Club como San Martín, con trascendencia futbolística por excelencia, en un Club Social y Familiar sin aspiraciones de volver a los primeros planos del fútbol nacional. ¿Este es el famoso PROYECTO que nunca terminan de explicar?.

A esta altura de los acontecimientos muchos socios, hinchas y simpatizantes en general sostienen que a la actual Comisión Directiva del Atlético Club San Martín no le interesa el crecimiento ni el desarrollo del fútbol en la Institución, dicen que la idea y el PROYECTO de los dirigentes es mantener al fútbol como un deporte amateur más del Club sin mayores ambiciones. Que el fútbol sea solo una disciplina más entre tantas. En otras palabras, que el PROYECTO es que con el paso de los años San Martín se vaya transformando en un Club que deje la pasión por el fútbol en el olvido y se vaya transformando más en un Club Social y Familiar que Futbolístico, algo así como lo son desde hace mucho Andes Talleres o Leonardo Murialdo. Por ende, en forma instantánea nacen del corazón mismo del pueblo chacarero las preguntas obligadas: Señores Dirigentes: ¿ESTO ES CIERTO?. ¿ESTO ES REAL?. ¿ESTO ES LO BUSCAN Y LO QUE QUIEREN?. ¿Este es el plan y el PROYECTO que no pueden dar a conocer claramente cuando hablan de consolidar institucionalmente al Club?. La gran mayoría de la enorme familia chacarera considera que el crecimiento del fútbol, y la trascendencia nacional del mismo, será el que hará crecer y consolidar a la Institución, tal como lo marca la historia y los ejemplos de muchos clubes a nivel provincial, nacional e internacional. LAS RESPUESTAS Y LA VERDAD LAS TIENEN SOLO USTEDES.

En fin, las preguntas que tiene todo chacarero son muchas, lo que no tenemos son las respuestas correctas, reales, verídicas y satisfactorias. Solo tenemos dolor, confusión, preocupación, dudas, indignación, vergüenza, etc. etc. Nos sentimos denigrados y en caída libre. Y para colmo no tenemos respuestas creíbles, sostenibles, fundadas, y es por eso que con todo respeto pedimos y esperamos que los Dirigentes del Atlético Club San Martín cumplan con informar a todo el “Pueblo Chacarero” sobre los motivos de tantos fracasos, ya que creemos que para solucionar los problemas es indispensable conocerlos, sobre todo cuando vemos que muchos clubes de la zona ya lograron lo que a San Martín se le hace cada vez más complicado e inalcanzable.

Todo el pueblo sanmartiniano desea que a Ustedes les vaya bien y que tengan éxitos en vuestra gestión, ya que de ser así San Martín tendría asegurado los logros futbolísticos e institucionales que todos queremos y esperamos, es más, nos encantaría estar aplaudiendo al equipo por su desempeño en la cancha, y a ustedes por la gestión, ambición, ejecutividad y administración del Club, pero lamentablemente pasan los torneos y los años, y solo vemos que los fracasos se suceden uno tras otro y cada vez estamos peor y siendo superados por otros clubes que están ocupando el lugar que le corresponde a San Martín por historia, por convocatoria, por potencial y por envergadura, por lo que esta situación da que pensar que Ustedes “NO QUIEREN”, o “NO PUEDEN”, o “NO SABEN”, o “TIENEN PROBLEMAS QUE LES IMPIDE LOS ÉXITOS QUE OTROS CLUBES YA LOGRARON”, y en cualquiera de los casos es necesario que se sepan cuáles son los verdaderos problemas para buscar las soluciones que correspondan. . LAS RESPUESTAS Y LA VERDAD LAS TIENEN SOLO USTEDES.

Señores Dirigentes, no vean todo lo que está ocurriendo y se opina en el mundo futbolístico de San Martín como acciones destructivas. Tampoco entiendan, ni reciban las preguntas que se les hacen como críticas destructivas, por el contrario, acepten estas preguntas constructivamente y como una muy buena oportunidad para manifestar en forma clara y en detalle los problemas e inconvenientes que Ustedes tienen y padecen para lograr los éxitos que todos les piden, ya que LAS RESPUESTAS Y LA VERDAD LAS TIENEN SOLO USTEDES, pero por favor sean explícitos, ya que de ser necesario las soluciones habrá que buscarlas entre todos, o al menos entre varios o muchos.

Comprendan que una vez planteados los problemas tal como son, y con toda la sinceridad posible, la situación les permitirá también poder convocar a todos a colaborar para encontrar las soluciones a cada uno de los problemas que están deteriorando la imagen y el concepto de todos Ustedes y además perjudicando a nuestro querido Club.

Pero está muy claro que para que ello ocurra, Ustedes tienen que ser muy explícitos y detallar pormenorizadamente todos y cada uno de los inconvenientes que les impide lograr los éxitos que el fútbol de San Martín se merece. LAS RESPUESTAS, Y LA VERDAD LAS TIENEN SOLO USTEDES, Y AHORA MÁS QUE NUNCA EL USO DE LA PALABRA TAMBIÉN. ¡¡¡ EL “PUEBLO CHACARERO” LAS ESPERA CON TODA ANSIEDAD Y PASIÓN !!!. SOMOS TODO OÍDOS…

Atentamente.

Ricardo Corazón de León y muchos miles de chacareros.