Sin impugnaciones, Sergio Marinelli pasó la audiencia pública y el martes se votará su pliego

El candidato de Cornejo para ocupar el puesto de Superintendente de Irrigación recibió casi 900 adhesiones. El martes próximo se votará su pliego en el Senado.

Puntual y breve. Así puede definirse la audiencia pública que convocó la Comisión de Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Senadores para escuchar los argumentos a favor y en contra de la designación de Sergio Marinelli, secretario de Servicios Públicos, como Superintendente General de Irrigación.

El encuentro, presidido por el presidente de la LAC, el senador Marcelo Rubio (UCR), se realizó con normalidad. Marinelli obtuvo 888 adhesiones y ninguna impugnación para ocupar el cargo en Irrigación, tal como lo propuso el gobernador Alfredo Cornejo al finalizar el mandato de José Luis Álvarez.

El propio Marinelli reconoció que ya se sabía de antemano que no iba a haber oposiciones en la audiencia, no sólo porque durante el plazo previsto para hacerlo –que venció el jueves 6– no se había presentado ningún rechazo, sino también porque el secretario se había reunido anteriormente con representantes de los principales bloques partidarios.

En este sentido, el justicialismo había mostrado varias inquietudes que pudo resolver en reuniones previas a la audiencia y lograr así trabajar en conjunto. “Es un tema que trasciende los partidos políticos”, justificó el candidato.

De cualquier manera, la propuesta tuvo mucho apoyo de todos los sectores relacionados, como las inspecciones de cauces, las entidades vinculadas con el agua pero en otro tipo de actividades y los regantes, como así también por parte del sector académico y entre los propios senadores.

Al finalizar la audiencia, de la que participaron los senadores Miguel Bondino, Ana Sevilla, Olga Bianchinelli, Omar Benegas, Claudia Salas, Ernesto Mancinelli, Mariana Caroglio, Mauricio Sat, Adrián Reche, Armando Camerucci y Jorge Teves, Marinelli adelantó que su meta en Irrigación es hacer un uso óptimo del agua, para lo cual “hay que realizar y finalizar obras”. También adelantó que hay que mejorar las tareas “tranqueras adentro” de las fincas, trabajar sobre el derroche de agua en el uso poblacional, abordar temas de contaminación –tanto industrial como de napas–, de uso de aguas residuales, aceitar las cuestiones vinculadas con las inspecciones en los cauces y darles transparencia a los actos del gobierno.

Señaló además que pretende poder realizar un debate ordenado con respecto a estos temas, encontrar soluciones y ver si se requiere una nueva ley, en lugar de insistir en modificar la anterior de manera ineficiente.

El martes próximo será la sesión de acuerdo en el Senado para que los senadores emitan su voto por bolilla. Finalizada la votación, si resulta favorable, el gobernador Cornejo firmará el decreto y Marinelli podría asumir en los siguientes 30 días. Así las cosas, todo parece indicar que el funcionario tendrá luz verde para ser el próximo gobernador del agua.

Reviví la audiencia:

(Unidiversidad)