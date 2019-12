Suarez anuncia que suspende la reglamentación de la reforma de la 7722

El Gobernador dijo que convocará al diálogo a distintos sectores para «encontrar una solución» para llevar adelante desarrollos mineros.

El gobernador Rodolfo Suarez habló por primera vez sobre la reforma de la Ley 7722, luego de las masivas manifestaciones en distintas partes de la provincia en defensa de la norma que prohibía el uso de cianuro y todo tipo de tóxicos en la minería de Mendoza. En la conferencia de prensa que brindó el mandatario este jueves dijo que las modificaciones no serán reglamentadas y que convocará al diálogo a distintos sectores para «encontrar una solución» para llevar adelante desarrollos mineros.

“Garantizar la paz social es la principal función de un gobernador. Voy suspender la reglamentación, por lo tanto, la norma no estará vigente hasta que se reglamente. Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a difundir información. Si no tiene la legitimidad del pueblo, sepan que no voy hacer nada en contra del pueblo mendocino. Si no hay consenso social, no vamos a hacer absolutamente nada», afirmó Suarez durante una conferencia de prensa realizada este jueves 26 de diciembre.