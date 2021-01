Suarez: «El primero de marzo se inician las clases presenciales en Mendoza»

Así lo afirmó el Gobernador Rodolfo Suarez durante la conferencia de prensa en la que además anunció que el personal docente y no docente que había quedado fuera de la negociación paritaria recibirá por decreto el aumento del 20 % y un bono de 54 mil pesos en varios tramos.

El Gobernador Rodolfo Suarez ; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez; y el director general de Escuelas, Jose Thomas; se reunieron con representantes de los gremios UPCN, ATE, SUCEND, UDA, docentes autoconvocados y celadores autoconvocados.

El encuentro fue en el salón Patricias Mendocinas ubicado en el cuarto piso de Casa de Gobierno. Estuvieron presentes Roberto Macho, Adriana Iranzo, y Susana Matas por el gremio ATE; Roque Yadala, y Sergio González por el gremio UDA; Osvaldo Vilchez y Miguel Sosa por SUCEND. En tanto que Cristian Galdeano y Gustavo Allub representaron a UPCN; por los docentes autoconvocados estuvo Marcelo Arancibia y Verónica López y por los celadores autoconvocados Miriam Sánchez.

Luego del encuentro, el Gobernador Suarez tomó la palabra y dijo: “Desde el Gobierno queremos hacer dos anuncios importantes. Como todos ustedes saben después de un año muy duro como fue el 2020 y gracias a la comprensión de la mayoría de la dirigencia gremial de la provincia, de 17 gremios se llegó a un acuerdo salarial con 14, esta negociación la llevó a cabo el ministro de Gobierno, Ibañez”.

“Pero luego del acuerdo paritario me llegaron sendas notas por parte de estos representantes de los gremios con los que me reuní hoy y nos pedían ser incluidos en el acuerdo y no quedar afuera de esta mejora para el 2021”, agregó el mandatario.

Además Suarez aclaró que es consciente de que este aumento no es el ideal pero que “es lo que podemos dar dentro de la crisis tremenda que vive Mendoza, Argentina y el mundo, este 20% de aumento en tres tramos más el bono de 54 mil pesos a pagar en etapas dejaba afuera a mucha gente que era la que se nos acercaba a reclamar”.

Rodolfo Suarez aprovechó la ocasión y dijo: “El segundo anuncio es que el primero de marzo se inician las clases presenciales en Mendoza, y el 10 de febrero comienzan las clases con los chicos de trayectorias débiles que no han podido acceder durante el 2020 a las clases debido a la falta de acceso tecnológico”.

“Entonces en febrero haremos el refuerzo para que el primero de marzo estén todos los chicos en las mismas condiciones para comenzar el ciclo lectivo. Como lo venimos diciendo en reiteradas oportunidades, esta pandemia nos esta enseñando todos los dias y aun no sabemos en que estado vamos a estar, la incertidumbre es lo que reina”, agregó Suarez.

A modo de ejemplo, el Gobernador señaló que “En este momento detectamos que están llegando muchos mendocinos de vacaciones con covid, es un hecho grave y estamos definiendo acciones a tomar. La situación de Mendoza es distinta a la del país ya que no tenemos picos y queremos cuidar esto”.

“El trabajo como lo conocíamos no va ser igual, hay nuevas modalidades de trabajo y las relaciones van a ser distintas . Pero entendemos que la presencialidad es fundamental y esto va depender gracias al esfuerzo que hace la DGE, y con un acuerdo con cada colegio y a cada director”, aclaró el mandatario.

A su vez que utilizó otro ejemplo: “En un aula no podrán haber 45 chicos, entonces se deberán dividir en turnos y días y esto lo complementarán con las tecnologías. Pero si son 15 alumnos si podrán convivir todos en la misma aula. Esto lo vamos a ver a lo largo y ancho de la provincia”.

