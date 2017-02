Taiano pidió que Cristina vaya a juicio oral en la causa del dólar futuro

El fiscal federal consideró cerrada la investigación, tal como había adelantado Infobae. También solicitó que sean juzgados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli. La acusación es por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.



El fiscal federal Eduardo Taiano pidió hoy que la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejando Vanoli y otras 12 personas sean enviadas a juicio oral y público en la causa del “dólar futuro”

Fuentes judiciales informaron que Taiano consideró cerrada la investigación y le solicitó al juez federal Claudio Bonadio que el caso pase a juicio oral para que los acusados sean juzgados por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

Ahora el magistrado deberá pedirle opinión a las defensas de Cristina Kirchner y del resto de los acusados, quienes podrán oponerse a ser enviados a juicio oral o plantear nulidades. Luego, Bonadio quedará en condiciones de enviar el expediente a juicio oral.

En la causa del dólar futuro, el magistrado entendió que se aplicó una política económica en el precio de la venta de ese instrumento que le generó al estado una pérdida de más de 50 mil millones de pesos.

“Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de U$s5.000 millones a U$S 17.000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo Bonadio sobre Cristina Kirchner el 13 de mayo cuando dictó el procesamiento con un embargo de 15 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los acusados. El criterio fue compartido por el fiscal Taiano en el dictamen que presentó hoy.

Los procesamientos de los acusados fueron confirmados en noviembre del año pasado por la Sala II de la Cámara Federal. Esa decisión permitió que el expediente se encamine a juicio oral.

El del dólar futuro fue el primer procesamiento de Cristina Kirchner y por eso es la causa que está más adelantada en términos procesales. Luego fue procesada por el juez Julián Ercolini en la causa por las irregularidades en las obras públicas viales que recibió el empresario detenido Lázaro Báez. Para el 7 de marzo, la ex Presidente fue citada a indagatoria en la causa “Los Sauces”, también por el juez Bonadio.

El kirchnerismo presentó una contradenuncia por el dólar futuro. Pidió investigar a los funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri que se beneficiaron con la devaluación y la venta del dólar futuro, entre ellos el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, el jefe de asesores de la Presidencia, Jose Torello, y el empresario Nicolás Caputo.

Junto con la ex Presidente, Kicillof y Vanoli, el fiscal también pidió el envío a juicio oral de los ex vicepresidentes del BCRA Miguel Pesce y Sebastián Aguilera, los ex directores de la entidad Juan Miguel Cuattromo, Alejandro Formento, Mariano Beltrani, Germán Feldman, Bárbara Domatto Conti y Flavia Marrodan y los ex funcionarios de la Comisión Nacional de Valores Cristián Girard, David Jacoby y Guillermo Paván. Además del actual director del BCRA Pedro Biscay.

Mientras se sustancia la elevación a juicio también interviene la Cámara Federal de Casación Penal. Varios de los procesados, entre ellos Vanoli y Pesce, llevaron a Casación sus procesamientos para que sean revocados. El tribunal todavía no resolvió.

(Infobae)