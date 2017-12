Teatro en inglés en el IES 9-001

Este miércoles a las 21 se presenta “The marriage of Bette and Boo”. La entrada cuesta 60 pesos y la obra está adaptada de tal manera para que puedan entenderla quienes no manejan el idioma inglés. Habrá sorteos y patios de comida.

Este miércoles desde las 21, estudiantes de la cátedra de Fonética y Fonología Inglesa 3 presentarán la obra “The marriage of Bette and Boo” de Christopher Durang. La función será en el auditorio del Instituto de Educación Superior 9-001 de San Martín, ubicado en las calles Balcarce y Chubut. La representación será totalmente en inglés.

A través de las redes sociales de Tiempo del Este, podés participar del sorteo por entradas.

Según informaron desde la organización, se trata de: “Una comedia adaptada de Christopher. Durang. La obra permite recorrer la relación desintegrada y los sueños de una pareja un tanto disfuncional. Como resultado, se presenciará el apetito por la ironía de tono oscuro mostrado constantemente, convirtiendo temas como la desdicha marital, la disfunción familiar, el alcoholismo, la inestabilidad emocional, la religión y la muerte un alimento habitual para la comedia.”

Si bien la obra es completamente en inglés, los organizadores invitaron a los que no manejen el idioma a que se “animen” a ir, ya que “está ideada para que todos la entiendan”.

El costo de las entradas es de $60 y podrán ser adquiridas el día de la obra antes de ingresar. Durante el evento se realizarán sorteos y habrá un patio de comidas organizado por los mismos estudiantes y los precios serán “muy accesibles”.

La obra será dirigida por Rubén Scattareggi, y tendrá el siguiente elenco: Daniela García (Bette), Lucas Fuentes (Boo), Andrea Miranda (Margaret), Silvina Gonzalez (Joan), Natalia Jirala (Emily), Jonathan Villegas (Paul/Matt), Saúl Garay (Padre Donally), Micaela Rosales, Julieta Tello, Valeria Albornoz, Florencia Toledo y Cintia Muñoz.