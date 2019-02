“Tener plata para hacer política o hacer política para tener plata” por Agustín Fantino

Uno de nuestros lectores nos envió el siguiente artículo donde reflexiona sobre el vínculo entre dinero y política, como así también sobre la pérdida del valor del servicio. Además anuncia que el espacio político donde milita, el “radicalismo ortodoxo”, participará de las PASO en San Martín.

Muchas veces hemos oído que los políticos están llenos de plata, que viven de la política, que en lugar de ser una vocación de servicio se transforma en un empleo el ser o el hacer política.

Pero en raras ocasiones la ciudadanía se entera de que cuando uno quiere iniciar un camino de transformación de la sociedad, cuando se anhela generar cambios profundos que mejoren la vida de nuestros vecinos y contribuyan al progreso del conjunto aparecen voces disonantes que marcan: “PARA HACER POLÍTICA HACE FALTA TENER PLATA” para generar una militancia rentada, para pagar espacios en los medios, para contribuir a un mayor grado de conocimiento con cartelería, con folletos. Pero yo estoy convencido de que para hacer política hace falta algo más que plata: para hacer política es indispensable tener la vocación de transformar la realidad por medio de las vías democráticas. En definitiva no se necesita solamente plata también se necesita empatía, se necesita ganas de trabajar por nuestro pueblo, se necesitan ganas de recorrer cada distrito y cada rincón del departamento ya sea con una súper mega estructura o con los amigos de siempre que nos acompañan y que nos vienen a apoyar porque conocen nuestra vocación de servicio.

Para hacer política sí falta algo más que plata: hace falta sentimiento, hace falta querer. Porque poder puede cualquiera que tenga un capital económico como se dice para pagar una campaña pero querer es solamente para aquellos que sienten la vocación de servicio que no toleran la realidad que atraviesan los vecinos, que no toleran en nuestro caso en San Martín que las calles de algunos distritos se transforman en pantanos cuando llueve (impidiendo tal vez en un hipotético caso a algún alumno que su padre no tiene un auto para llevarlo a la escuela llegar hasta la parada del colectivo). La política es para aquellos que no toleran ver jubilados abuelitos de los distritos más alejados sobre todo los del Norte que deben salir en el último colectivo de la noche a hacer “guardia” para que los atiendan en cualquier lugar público donde debieran tener su trámite o bien sale en el primer colectivo de la mañana y esperar para volver a su casa a las 2 o 3 de la tarde lo que genera un desgaste gigante sobre todo en los hombres y las mujeres de la tercera edad. Porque nos indigna esto, porque queremos cambiar la realidad, es que estamos convencidos de que no hace falta solamente plata para hacer política, hacen falta sentimientos, hacen falta valores, hacen falta virtudes, obviamente, quien invierte grandes capitales en la actividad política en cartelería, en televisión ,en radio va a tener mucha mayor llegada a los vecinos pero nosotros desde nuestro humilde lugar nos toca también llevar una propuesta a los vecinos: no la llevaremos con ánimos de venir a sacar de la política, de llegar para enriquecernos, sino que por el contrario será para brindar ideas, y proyectos para dejarle un San Martín mejor a los que vienen. Para trabajar en definitiva por nuestro pueblo.

A los medios que repercuten nuestras actividades y nuestras opiniones debo agradecerles por el presente porque lo hacen de una manera sana lo hacen porque también comparten nuestra vocación de servicio lo hacen porque, supongo yo, estiman nuestra causa.

Nosotros somos radicales ortodoxos esto quiere decir que aplicamos las banderas del viejo partido en todos los aspectos de la vida en el político y en el privado, en las buenas y en las malas y vamos a ir a las elecciones PASO a efecto de realizar una propuesta para nuestros vecinos.

Vamos a hacer lo posible y lo imposible para recorrer cada rincón del departamento ya sea en colectivo o en bici en moto o en auto, pero como fuese lo vamos a hacer. Vamos a generar nuestra propuesta junto a los vecinos porque queremos una propuesta que contemple los sectores sociales no queremos plataformas de laboratorio que cuando se aplican dejan de lado a los sectores sociales y cometen el gran error de obviar a los vecinos lo cual produce tal vez una resistencia de las aplicaciones de esas medidas, vamos con ánimo de lucha democrática que es un símbolo de nuestro partido y vamos a ir a las PASO porque como diría en su momento Ricardo Balbín “la discrepancia es lo que fortalece la democracia en tanto que las unanimidades son los caminos del totalitarismo”.

Estamos convencidos de que podemos generar el cambio en San Martín y para lograrlo no lo haremos solos, lo haremos con cada uno de los vecinos que quiera cambiar esta realidad por una mejor; escuchando antes de hablar estudiando con detenimiento cada situación contemplando cada necesidad iremos a la interna en Cambia Mendoza para llevar una propuesta radical qué será militar con los principios radicales de honestidad y la austeridad no queremos llegar en política con una bicicleta e irnos con una 4X4. Queremos entrar en política con una bicicleta e irnos caminando las calles caminando los distritos.

Estoy convencido de que juntos todos podemos lograrlo para trabajar por la organización de la obra pública en los distritos, por el empleo joven, para trabajar también por la comodidad en los lugares más alejados de la metrópolis. Para trabajar para que San Martín no sea un reino gobernado por un monarca déspota y falaz sino para que San Martín sea nuevamente la cabeza de la zona éste y el departamento más productivo pueda crecer sostenidamente en el tiempo. Anhelamos luchar por los productores favoreciendo el cooperativismo y también la ayuda municipal para que se pueda revertir esta triste situación agropecuaria que se genera en toda la nación. Estamos convencidos de que juntos podemos lograrlo por ello decimos: el momento llegó.

AGUSTÍN FANTINO

DNI 40.270.994