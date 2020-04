Tiempo del Este lanza su «Mundial de Distritos» de la Región

Ya se disputan los primeros cruces a través de Twitter.

Tiempo del Este decidió lanzar a través de su cuenta de Twitter el «Mundial de Distritos Zona Este«. La idea fue darle un lugar a todos aquellos pequeños pueblos, donde creciste, jugaste y compartiste muchos momentos.

Esta noche, comenzaron los primeros cruces:

Mundo Nuevo vs El Espino; Chapanay vs Santa María de Oro; Alto Salvador vs Philipps; Los Barriales vs Montecaseros; y un choque triple entre San Isidro vs Chivilcoy vs La Colonia. Los ganadores pasarán a los dieciseisavos de final

¿Qué estás esperando? Podés votar desde acá: