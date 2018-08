Tito Acevedo, el alumno paceño que es abanderado y nunca falta a clases

Es abanderado, tiene promedio 10 y ni una sola inasistencia a clases desde primer grado. Le gustan las matemáticas y el fútbol.

La Paz tiene por estos días a un alumno muy particular como vecino, es un niño de 12 años, abanderado de la escuela 1-526 “Ferrocarriles Argentinos” y que se destaca no solo por el promedio 10 de sus libretas de calificaciones sino por el hecho curioso de que nunca faltó a clases, jamás desde que en 2012 empezó el primer grado. El muchacho se llama Roberto Acevedo y dice que cuando sea grande quiere ser oficial de policía.

“Nunca le gustó faltar a clases y como usted calculará, en siete años de escuela ha habido más de un motivo”, cuenta Walter que junto con Soledad son los padres del niño: “En los primeros años de escuela, ha pasado que nos quedábamos dormidos porque no sonó el despertador y él se ponía a llorar si no iba a clases. Así es que había que salir a las corridas para que no perdiera un solo día”, dice los papás y muestran las libretas donde, efectivamente, no consta una sola inasistencia a la escuela en todos sus años de primaria.

A Roberto sus amigos le dicen Tito y también lo llaman así sus papás y los compañeros de la escuela. Es un apodo con el que se identifica desde muy pibe y por el que también lo nombran en el club Deportivo Mecánica, donde juega de defensor: “Me gusta la escuela y también me gusta mucho el fútbol”, comenta Tito, como para despejar cualquier duda sobre que el abanderado particular de la escuela Ferrocarriles Argentinos, sólo sienta atracción por los cuadernos, las aulas y los libros.

De hecho, quienes lo han visto jugar en la cancha que Mecánica tiene muy cerca de las vías, coinciden en que Tito tiene cualidades de gran defensor, que recupera y sale jugando.

De todos modos, esta nota no habla tanto de las cualidades deportivas de Tito Acevedo como de sus dotes de estudiante destacado, algo que subrayan los maestros y directivos: “Es buen alumno, eso se ve en sus libertas, pero también es buen compañero, muy solidario con la escuela”, cuentan en la Dirección del establecimiento.

Roberto tiene un hermano mayor, que se llama Rodrigo y que con 22 años, estudia el profesorado de Educación Física en San Luis y cuenta Walter que “no le falta mucho para recibirse” y aunque Rodrigo también fue buen alumno de primaria en su momento, “la verdad es que no ha sido como con el Tito, que no puede dejar pasar un día”.

Tito es abanderado, cuenta con promedio 10 en su libreta y todavía no decide muy bien a qué secundaria irá cuando salga, a fin de año; pero en cualquier caso, parece estar decidido a convertirse más adelante en oficial de policía, es lo primero que responde cuando uno le pregunta por su futuro, por lo que le gustaría ser de grande: “Oficial –dice y completa-, oficial de policía”.

Pero eso será más adelante y por ahora, Roberto es solo un niño de 12 años, que le gustan mucho las matemáticas, que juega a la pelota dos y tres veces por semana y que lleva con orgullo la bandera de su escuela en los actos, pero es también un chico que nunca ha faltado a la escuela en toda la primaria: “Me gusta ir a clases, me divierto y aprendo”, resume el muchacho.

(Ulises Borderil)