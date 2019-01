Tormenta de miércoles en San Martín: otra vez se inundaron las calles del sur de la ciudad

La tormenta que se desplomó en el atardecer del miércoles en San Martín, generó muchos inconvenientes de tráfico y de anegamientos, especialmente en las arterias que se encuentra al sur de la ciudad.

Pasadas las 19 horas, una fuerte tormenta con viento, abundante agua y granizo diminuto, afectó a la ciudad y cambió el habitual paisaje.

Arterias como la calle 25 de Mayo, Las Heras, Avellaneda, Nogués, Gutiérrez, Tomás Thomas, Velez Sarsfield, Godoy Cruz y Tucumán, se tornaron intransitables para los peatones y en algunos casos se asemejaban a un arroyo. Otro tanto sucedió con calle Rivadavia y sus adyacentes: las lagunas eran el fiel reflejo de lo que sucedía poco más al sur, una película que se iba repitiendo en distintas zonas.

Para completar la tarde de miércoles, se produjeron algunos roces entre vehículos que desataron la ira de los conductores, quienes a viva voz buscaban imponer sus razones.

Algunos vecinos y comerciantes cargaron culpas hacia el municipio e hicieron responsable al intendente Jorge Omar Giménez por la falta de obras para prevenir los anegamientos: “Giménez ya lleva 16 años en el gobierno y no ha podido resolver ni las consecuencias de una tormenta”, comentaba un comerciante molesto, en calle 25 de Mayo, mientras se esforzaba en observar el arco iris que se dibujó en el cielo, y prefería hablar de la estética de ese fenómeno y no de lo otro “para no seguirme calentando”.

El reclamo de obras para que no se inunden las arterias citadas, forman parte del folclore local, a decir de los perjudicados quienes afirman ya no tener “esperanzas de que arreglen este problema”.