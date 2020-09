Trabajadores de la salud protestaron en Mendoza

Isabel Del Pópolo aseveró: “ya fallecieron dos licenciadas en Enfermería y varios profesionales han estado bastante complicados de salud. No cumplieron ni el 14 por 14 que solicitamos en cuanto a los días de trabajo y de licencia, ni testeos masivos a los profesionales, ni los puntos solicitados».

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) organizó una caravana en la Ciudad de Mendoza donde protestaron por sus condiciones laborales y expresaron «la dramática y angustiante situación que padecen los trabajadores de la salud en todo el país y en la provincia», según expusieron desde el gremio.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS manifestó que “colgamos nuestras chaquetas en los vidrios de los autos con las fotos de cada uno de los profesionales precarizados por el Gobierno Provincial, en señal de reclamo por el maltrato y la discriminación que atravesamos. Sin trabajadores y sin política de estado, no hay salud. Está en riesgo la salud de la provincia porque no hay condiciones para los profesionales, ya que vivimos denunciando y seguimos sin respuesta. Porque no hay trato para quienes arriesgan su vida y no tienen la posibilidad de tener sueldo digno, de trabajar y depender del Estado, de estar en blanco y tener una obra social como corresponde, como es el caso de los prestadores, becarios y contratados, cuyos sueldos están por debajo de la línea de pobreza.

“AMProS representa y conoce mejor que nadie cuál es la política de recurso humano en materia de salud y no somos llamados a integrar las comisiones de trabajo”. Además, la doctora Del Pópolo aseveró: “ya fallecieron dos licenciadas en Enfermería y varios profesionales han estado bastante complicados de salud. No cumplieron ni el 14 por 14 que solicitamos en cuanto a los días de trabajo y de licencia, ni testeos masivos a los profesionales, ni los puntos solicitados en Comisión Negociadora, a la que no nos convocan desde hace meses. El Gobierno ni nos escucha”.

Claudia Iturbe, secretaria adjunta, agregó: “Algunos funcionarios políticos que hoy están en su casa haciendo teletrabajo pagan el 50% de Impuesto a las Ganancias, y el profesional de la salud que está 24 horas atendiendo con los escasos recursos que hay, tributa por el 100% de su sueldo. Exigimos al Gobierno de la Provincia que no tome ninguna decisión sin consultar a los que saben, a los que están en la base. Que escuchen a quienes están al frente de la pandemia y reconozca su labor, no solo con aplausos, sino con condiciones laborales, recursos materiales y salarios justos y acordes a la realidad que atraviesa este país”.

Finalmente, Daniel Jiménez, secretario Gremial, concluyó: “Las medidas continuarán y de no ser escuchados, se agudizarán, ya que nuestros precarizados no pueden seguir viviendo con un salario de 20.000 pesos, que con monotributo y pasajes o nafta, les queda en menos de 10.000 pesos. Es vergonzoso. Todos los martes realizaremos salidas a las explanadas de hospitales, centros de salud y otros efectores, de 10,45 a 11, manteniendo el protocolo del uso de tapabocas y distanciamiento social, para expresar que La Salud está de Luto, portando un crespón negro”.

