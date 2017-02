Tragedia de la ruta 7: un auxiliar de policía condenado a una inhabilitación de 8 meses

Este lunes 27 se dio a conocer la sentencia en el primer juicio por la tragedia de la Ruta 7 ocurrida en febrero de 2014 en la que fallecieron 16 personas y otras 14 resultaron heridas. El fallo de la jueza Dolores Ramón, del Tercer Juzgado Correccional, sentenció al auxiliar de la Comisaría 25.ª, José Darío Torres Rojas con una multa de $ 2000 y una inhabilitación especial de 8 meses para ejercer su cargo. Además, absolvió a otros 3 imputados por el beneficio de la duda y pidió investigar al jefe del 911.

Los cuatro policías estaban acusados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los efectivos absueltos son: Florencia Pamela González Moyano, Ramón Ezequiel Pablo Ríos y Alejandro Marcial Vega Garabello, quienes pese a la cantidad de llamadas recibidas en el 911 alertando sobre el camión circulando en contramano y a gran velocidad por el Acceso Este, no mandaron móviles policiales a detener al conductor brasileño Mariano Genesio (35), que luego embistió de frente a un colectivo de larga distancia a la altura de San Martín y falleció en el acto.

Además, en la Comisaría N.º 25, Torres Rojas no recibió una denuncia de un hombre alertando sobre el camionero a contramano porque no acudió con DNI. El hoy condenado estaba a cargo de recibir las denuncias en la dependencia de Guaymallén pero no tomó la primera de ellas.

Según el diario Los Andes, otra de las fallas detectadas fue que algunos uniformados no tenían baterías en sus radios o las estaban cargando mientras almorzaban, lo cual no está permitido por el reglamento. También afirman que las telefonistas que recibieron las llamadas minimizaron el hecho considerándolo menor, ya que transmitieron el mensaje a los despachadores como “alteración del orden público” y alerta amarilla, cuando un llamado denunciaba que el camión iba en contramano, con un chofer ebrio que había sacado de la cinta asfáltica a varios autos y “se iba a producir una tragedia”.

Asimismo, la jueza Dolores Ramón pidió que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública por parte del oficial ayudante Juan Videla, a cargo del supervisor del CEO; el comisario inspector Dante Albarracín, jefe operativo del CEO; el comisario Antonio Cáceres, al mando del CEO en la zona Este; el comisario inspector Gustavo Osvaldo Saccone, a cargo del 911; el comisario Fermín Garro, a cargo de la Comisaría N.º 25 y el comisario Darío Irrutia, jefe del CEO. Este último estaba a cargo cuando se produjo este accidente, el que es considerado el más grande siniestro en rutas mendocinas, y forma parte de los cuatro comisarios generales pasados a situación “pasiva” y denunciados en la Justicia provincial. Hoy se encuentra separado de las fuerzas por presuntamente haber validado un título apócrifo de Ingeniero en Sistemas.

Gentileza Unidiversidad para Tiempo del Este