Tras la denuncia de Carrió fue imputado el jefe de la AFI

El fiscal federal Federico Delgado imputó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, al solicitar una serie de medidas para determinar si estuvo involucrado en una trama de pago de sobornos ventilada por un condenado del Lava Jato.

“No tengo ningún problema con Arribas, pero los funcionarios tienen que estar a disposición de la Justicia”, justificó la diputada nacional Elisa Carrió este martes, al ser consultada por su denuncia en contra del actual director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, quien no sólo mantiene una amistad con el presidente Mauricio Macri, sino que también cuenta con el apoyo político del mandatario.

Este mediodía el director de la AFI fue imputado por la Justicia, por lo cual, el funcionario deberá defenderse para no terminar en la cárcel. La causa está sentada en el Juzgado federal 6, de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención del fiscal Federico Delgado,

La diputada nacional viajó hasta Comodoro Py, para presentarse ante la Justicia luego de que el jefe de los espías fuera denunciado por haber recibido, presuntamente, casi 600 mil dólares de parte de Leonardo Meirelles, un cambista que operaba para la empresa brasileña Odebrecht.

La legisladora porteña consideró “un deber” pedir que se investigue. Además, como miembro de la alianza Cambiemos aseguró que su “acuerdo” con el presidente Mauricio Macri es “irrevocable”. “Él sabe que yo voy a denunciar y él quiere que los funcionarios expliquen”, sostuvo en declaraciones a la prensa en las puertas de los Tribunales, según publicó el sitio web parlamentario.com

“La justicia ya está actuando”, afirmó la líder de la Coalición Cívica, que también expresó que “no” tiene “ningún problema” con Arribas. Asimismo, recordó que su espacio impugnó su designación por “no tener antecedentes”.

La diputada señaló que “estuvo bien que no lo hayan apartado” del cargo: “A mí no me gustaría que me suspendan en el cargo sin poder presentar las pruebas”. Y expresó que el Señor 5 tiene “el mínimo derecho de defensa”. “Todos los funcionarios tenemos que estar con todos los papeles al día”, agregó.

La Justicia habilitó la feria de enero para tramitar la investigación y citó a Carrió este martes con el fin de que ratifique la denuncia en un trámite que quedó radicado en el juzgado federal 6 de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención del fiscal Federico Delgado, según confirmó el diario PERFIL con fuentes cercanas a la diputada nacional.

“Carrió va a ratificar la denuncia contra Arribas. Es el rol que tiene Lilita dentro de Cambiemos. Cuando hay una situación que amerita ser presentada en la Justicia, ella lo va a hacer. Ese el contrapeso que nuestra fuerza pone al servicio de Cambiemos”, explicó previo a su ingreso en tribunales la legisladora porteña por la Coalición Cívica Paula Oliveto.

Tras la ratificación de Carrió, el fiscal Delgado estará en condiciones de impulsar la investigación para iniciar formalmente la causa.

(Unidiversidad)