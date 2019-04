Tras las críticas, Abed se reunió con la cúpula de la COVIAR

El intendente recibió a Ángel Leotta, presidente de la Corporación Vitivinícola. El encuentro se da luego de las críticas que el jefe comunal de Junín le realizara a la organización.

En su despacho, Mario Abed, Intendente de Junín; estuvo reunido con Ángel Leotta, Presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), con quien dialogó respecto de problemáticas del sector; compartiendo visiones y enfrentando opiniones hasta acordar la necesidad de replantearse objetivos y estrategias para recuperar la caída del sector.

Durante más de una hora, ambos funcionarios debatieron acerca de los puntos que deben ser corregidos y se acordó la necesidad de analizar la creación de un Comité Científico Vitivinícola.

“Esta reunión vino muy bien para aclarar muchos temas con el Intendente, quien nos hizo notar que tenemos que mejorar en dos aspectos fundamentales: la parte comunicacional y trabajar mancomunadamente entre la parte pública y privada. Nos sirvió de mucho lo dicho por el Intendente hace unos días; las recibimos y las estudiamos. Todo lo que sea mejor para perfeccionar objetivos que vengan bien a la industria toda, bienvenido sea. Si le va bien a la industria, me va bien a mí porque soy productor. Mientras más valga la uva, mi uva va a valer más. El saber recibir las inquietudes del sector enriquece, sin dudas”, aseguró Leotta.

A su turno, el Intendente Abed afirmó: “Tuvimos una reunión sumamente amplia, donde las dos partes nos dimos razones y hemos entendido que muchas de las críticas vertidas deben realizarse. Desde la COVIAR se me invitó a participar y lo voy a hacer. Hoy decreció la exportación y el consumo interno y por eso debemos apuntar a nuevas estrategias para modificar esos números. Entiendo que los planes no deben ser tan largos; quizás a diez años y revocables cada dos años; planificando a corto plazo. No hablo en base al desconocimiento, pertenezco a un departamento netamente vitivinícola y entiendo de la problemática como cualquier productor”.