Trump está siendo investigado por posible obstrucción a la justicia 

El abogado especial Robert Mueller investiga al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por posible obstrucción a la Justicia, reportó hoy The Washington Post citando a funcionarios a los que no identificó.

Mueller investiga la supuesta interferencia de Rusia en la elección presidencial del año pasado y su posible colusión con el equipo de campaña de Trump.

El exdirector del FBI James Comey dijo la semana pasada ante el Congreso que cree que fue despedido por el mandatario para socavar la investigación.

The Washington Post, que citó a cinco personas informadas del tema y que pidieron que no se revelaran sus nombres, dijo que Dan Coats, director de inteligencia nacional; Mike Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA); y Richard Ledgett, ex subdirector de la NSA, acordaron entrevistarse con investigadores de Mueller, informó la agencia Reuters.

La investigación por obstrucción a la Justicia comenzó días después del despido de Comey, ocurrido el 9 de febrero, de acuerdo a fuentes con conocimiento del tema, dijo The Washington Post.

El equipo legal de Trump criticó el reporte. “La filtración de información del presidente por parte del FBI es indignante, inexcusable e ilegal”, sostuvo Mark Corallo. Un portavoz delequipo de Mueller no quiso comentar.

Varios expertos legales dijeron a Reuters que el testimonio de Comey respecto a que Trump esperaba lealtad y el que le haya dicho que esperaba que pudiera dejar de lado una investigación podría impulsar acusaciones contra el presidente de obstrucción a la Justicia.

Pese a que es difícil que un presidente en ejercicio afronte cargos criminales, la acusación podría ser la base para un juicio político. Cualquier proceso de este tipo sería muy difícil ya que requiere la aprobación de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos.