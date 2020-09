Ubieta pide al gobierno provincial mayor comunicación sobre los casos de coronavirus

El intendente paceño informó que en el Departamento se registraron cuatro nuevos casos positivos. Además reclamó que el Hospital Illia no tiene Director.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, comunicó este martes que se confirmaron cuatro nuevos casos positivos de coronavirus en el Departamento. Además realizó un pedido público al gobierno provincial, donde solicitó mayor información sobre los casos de COVID-19 que se produzcan en territorio paceño.

“El Municipio no maneja ni controla el ámbito de salud, dicha área es gestionada y administrada por el gobierno provincial, y aunque colaboramos permanentemente, no decidimos ni inferimos sobre su política administrativa, sanitaria ni comunicacional. La provincia no aporta información específica en tiempo real, y por otro lado, los conteos que realizan diferentes organismos se realizan en base al domicilio que figura en el DNI de las personas, por lo que no todos residen efectivamente en el departamento”, expresó el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.

“Los cuatro nuevos casos que hoy se comunican, han sido confirmados por los propios pacientes, cuando fueron oportunamente notificados”, aseguró Ubieta y agregó “los casos positivos que hoy informamos, son personas que están aisladas hace más de quince días y algunos ya están siendo dados de alta”.

Estamos luchando contra un enemigo invisible al que todos estamos expuestos. Nuestra responsabilidad sigue siendo cuidarnos y respetar las medidas sanitarias dispuestas por los protocolos vigentes, como el uso de barbijo, el distanciamiento social preventivo y el lavado de manos. — Fernando Ubieta (@Ubietafer) September 8, 2020

“Gran parte de las personas que en su momento fueron aisladas, ya cumplieron su periodo de aislamiento y fueros dados de alta por los profesionales de la salud encargados de esto. Entiendo y comparto la preocupación de todos y todas, pero quiero que entiendan que no puedo informar sobre algo que desconozco y sobre lo que no tengo información debidamente confirmada por los organismos provinciales correspondientes”.

El Hospital Illia se encuentra actualmente sin Director.

El intendente reclamó: “El Hospital Arturo Illia se encuentra sin director, y más allá de la buena voluntad de sus trabajadores, no posee un interlocutor que informe sobre el avance de los casos de COVID-19, según la información que debería brindar el Ministerio de Salud de la provincia”. Cabe recalcar que hace un par de semanas, Juan Chamarel De Chazal renunció a la dirección del nosocomio.

«Solicitamos por todos los medios a la provincia para que se agilice y ordenen los canales de comunicación, pero no he tenido resultados satisfactorios hasta el momento», se lamentó Ubieta.

«Como vengo repitiendo, seamos solidarios, no contribuyamos a la desinformación y ayudémonos entre todos, ya que atravesamos por un momento difícil. Esta situación trasciende a la política, el virus ataca a todos por igual y necesitamos la colaboración de todos y todas», finalizó Ubieta.

