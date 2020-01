Un hombre resultó estafado cuando quiso evadir el pago de multas de tránsito

La Dirección de Policía Vial del municipio de San Martín alertó sobre una modalidad que promete eliminar multas de tránsito previas.

Un hombre de San Martín, que buscaba renovar su licencia, fue víctima de una estafa cuando alguien a quien contactó por Facebook prometió eliminar las multas de tránsito acumuladas, a cambio de un pago menor a la deuda.

“Este vecino de la ciudad de San Martín debe unos $ 20.000 en multas de tránsito y a través de Facebook se había contactado con alguien de Las Heras que le prometió, por $ 5.000 eliminar esas multas y hacerle el trámite para poder renovar el carnet de conducir”, explicó Ariel Rodríguez, director de Policia Vial del municipio y completó: “La gente tiene que saber que no hay manera de eliminarlas si no es pagando y también que el trámite para sacar o renovar el carnet es presencial, no se puede hacer a través de un gestor”.