Un legislador impulsa la creación del programa “Turismo en Mendoza”

Se trata de Samuel Barcuidi, quien explicó que busca fortalecer el turismo interno y minimizar los riesgos sanitarios debido a la pandemia.

El legislador del Frente de Todos, Samuel Barcudi hizo una propuesta para la creación del programa “Turismo en Mendoza” con el objeto de promover, fomentar y garantizar las condiciones necesarias para turismo interno durante la temporada de verano 2020-2021 y el periodo de festejos vendimiales del año próximo.

La iniciativa contará con la participación de miembros del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, el Ministerio de Turismo y Cultura, el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, el Ministerio de Economía y Energía, instituciones de representantes del sector turístico, gastronómico y comercial de la Provincia.

El objetivo fundamental de dicho Programa será la elaboración y ejecución de planes y estrategias necesarias y eficaces para promover y fomentar el turismo interno en la provincia, asumiendo al mismo tiempo la definición de estrategias y toma de decisiones para la minimización de riesgos higiénico-sanitarios por COVID-19.

Para el logro de ese objetivo deberá tener en consideración:

1. El mejoramiento de caminos y rutas de acceso a instalaciones y demás lugares en donde se desarrollen actividades turísticas autorizadas.

2. El aprovisionamiento de servicios básicos (agua, gas, electricidad, etc.) en excelentes condiciones, ya sea a partir de la instalación de las redes correspondientes como así también, el control y reacondicionamiento de las existentes.

3. Procurar el abastecimiento de servicio de internet por WI-Fi en la mayor parte del territorio provincial, teniendo en consideración que tal servicio se ha vuelto del más buscado por los turistas.

4. La puesta en marcha de un plan de embellecimiento y mejoramiento estético de fachadas, instalaciones privadas y espacios públicos de uso común a partir de la dotación de herramientas y útiles para lograrlo.

5. La confección de una página web oficial en donde consten todos los prestadores e instalaciones autorizadas a prestar servicios, contemplando lugares de alojamiento discriminado por tipo de instalación, cantidad de personas, servicios que incluye, precio por noche, horarios de entrada y salida; camping, indicando la autorización del uso de carpas o similar, piletas, etc., restaurantes, cafés, bares y demás instalaciones de características similares, recorridos turísticos, sitios de interés, y toda otra prestación o instalación turística autorizada.

6. Para los casos de cabañas y casas en alquiler, se debe contemplar el otorgamiento de la ayuda necesaria que permita la mejora de las condiciones de habitabilidad, en camping el mejoramiento de baños, el reacondicionamiento de piletas, churrasqueras, etc., la puesta en valor de cartelería urbana, etc.

7. La posibilidad de otorgar descuentos o beneficios a los turistas mendocinos que adquieran determinados paquetes turísticos o accedan al uso de determinadas instalaciones.

8. El reacondicionamiento de todos los espacios públicos de uso común, entiéndase por tales, entre otros, perilagos, plazas, cauces de ríos, reservas, zona de montaña de acceso no restringido, etc., contemplando la existencia de baños, servicio de guías turísticos, caminos señalizados, etc.

9. Garantizar la seguridad a partir de dotaciones policiales.

“En el marco de la Agencia, se brindará una línea de créditos al sector turístico, para todo tipo de mejora y reacondicionamiento, para brindar seguridad sanitaria, contemplando, los miembros que componen el programa, los requisitos y condiciones para poder acceder al mismo”, explicó Barcudi.

El senador explicó que con este proyecto busca «fortalecer y aumentar el turismo de mendocinas y mendocinos en Mendoza, para lo cual se hace imprescindible dotar a cada prestador y a cada instalación las mejores condiciones de habitabilidad, uso y comodidades para hacerlos aún más atractivos».