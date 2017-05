Un niño de 9 años habría sido abusado en una escuela albergue de Santa Rosa

El medio digital Mendoza Post realizó un informe acerca de un posible caso de abuso en la escuela albergue Pedro del Castillo de La Cieneguita, Santa Rosa. Reproducimos íntegramente la nota a continuación:

“Un nene de 9 años sufrió abusos durante un año en su escuela de La Cieneguita, Santa Rosa, y se lo confesó hace unos días a su tía. El pequeño tuvo una pesadilla y cuando intentaron contenerlo dijo que las vejaciones sucedían en la habitación donde también estaban presentes los docentes de la institución.

Desde la DGE, el delegado regional Este, Hugo Martín, aseguró en diálogo con Canal 7 que el niño tiene a su disposición toda la contención de los organismos del Estado pero su tía aseguró que no lo ha visto ninguna psicóloga a pesar de que los abusos han sido confirmados por un forense.

“Una noche me dejaron al nene porque los papás se iban a un velorio. Se despertó muy alterado y entre sueños pedía que no se lo hagan más, que no le gustaba. Lo consolé y confesó quiénes eran los compañeros que lo habían hecho y que en el mismo dormitorio estaban los docentes”, según relató la tía del pequeño.