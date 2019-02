Un niño se electrocutó mientras jugaba en una plaza de La Paz

Afortunadamente el pequeño fue asistido con inmediatez por su abuelo, y solo hubo que lamentar quemaduras en sus manos.

El martes, un niño de cinco años sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba en la plaza del barrio Villa Quiroga de La Paz, según consigna Diario El Ciudadano.

Guillermo Bustos, abuelo del niño electrocutado, contó que su nieto Lionel estaba jugando al hockey con otro nene, con piñas y ramas. “Necesitaban una varilla más gruesa para poder pegarle a las piñas. El amiguito de él quiso sacar una rama con un palo más grueso y corrió un cable que estaba ahí. El nene lo agarró de unos tres metros más atrás de la punta y mi nieto, por querer ayudarlo a correr el cable, lo agarró de la punta. Luego vi que cayó de boca con las dos manitos en el estómago”, dijo Guillermo.

Y continuó la anécdota: “Al verlo creí que se había clavado la rama con espinas en la carita, porque solo dijo ‘Ay’ y nada más. Corrí, lo levanté y vi que estaba endurecido con las dos manos en el estómago vibrándole y no me respondía. Entonces le abrí las manos y me dio corriente, ahí vi que tenía el cable agarrado, le pegue un manotón fuerte y lo tire. Ahí disparamos porque se había puesto morado, se había descompensado”.

Lo cierto es que sin su abuelo presente, posiblemente el pequeño hubiese atravesado otro desenlace. “Ahora está bien, solo tienen quemaduras en las dos manos”, dijo sobre el estado actual de Lionel.

Además, comentó que la plaza estaba en “estado de abandono” por las ramas que había dejado la tormenta, y que “nadie dio explicaciones de por qué había un cable tirado en la plaza. Solo concurrió el municipio para ofrecernos movilidad y lo que necesitáramos”.

Finalmente, el hombre agradeció la ayuda brindada aunque les pidió a las autoridades que pongan mayor atención en los espacios verdes.

