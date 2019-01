Un pastor evangélico gobierna la comuna de San Martín

Es Horacio Rodríguez que ante la ausencia del intendente y del presidente del HCD ocupa ese cargo. Estará allí hasta el viernes, pero en las elecciones quiere competir por la comuna.

El concejal y pastor evangelista Horacio Rodríguez (58) quedó a cargo de la comuna de San Martín y en reemplazo del intendente Jorge Giménez, que vuelve de sus vacaciones este viernes.

Rodríguez, concejal por el partido MasFe llegó al municipio con el 18% de los votos y el apoyo incondicional de muchos evangelistas del departamento, que vieron en su propuesta, la posibilidad de que desde la política, la iglesia pudiese materializar nuevos cambios sociales.

Ya en el Concejo, Rodríguez fue elegido como vicepresidente primero del Concejo, cargo que lo coloca en la tercera posición en la línea de mando y así, con Giménez de vacaciones y el presidente del Concejo, Bartolomé Robles en la misma situación, es el pastor quien se ha hecho cargo de la comuna.

En el Concejo Deliberante de San Martín, las opiniones sobre Rodríguez están divididas: algunos lo ven como un tipo frontal sin doble discurso, que “parece estar durmiendo la siesta” aunque es “rápido y muy vivo”; otros lo ubican dentro del oficialismo: “Llegó como opositor, pero hasta acá, votó siempre con el peronismo” acusan.

Él se defiende sosteniendo que no vota proyectos políticos: “Siempre miro si el proyecto le sirve a la gente y si es así, lo apoyo. He votado propuestas del oficialismo y también de la oposición”.

Rodríguez estará al frente del municipio hasta el viernes, cuando Giménez retorne de sus vacaciones y durante estos días ha ocupado el doble rol de concejal a cargo de la intendencia: “Viene gente a verme por algún problema y los atiendo. También tengo que ver expedientes y proyectos. No me quiero subir a la fama de nadie y sé qué lugar ocupo hoy, por eso es que cuando no entiendo algo le pregunto al secretario de Gobierno”.