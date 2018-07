Un senador chaqueño anunció que votará por el no al aborto, y el rechazo al proyecto tiene una leve ventaja

Se trata de Ángel Rozas, quien era uno de los que mantenía en secreto su postura. “Voy a votar a favor de la preservación de la vida del embrión”, dijo y lamentó que no se haya encontrado “un camino intermedio”.

De esta manera, según un conteo realizado por parlamentario.com, 34 senadores votarían en contra, 32 a favor, 4 todavía no se pronunciaron, y habría una abstención y una ausencia.

“Mi decisión no responde a ningún tipo de especulación sino de convicciones. Me empujo a esta decisión que el embrión es vida”, afirmó el chaqueño en declaraciones al diario Clarín.

Rozas, una de las figuras del interbloque Cambiemos, pronosticó que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se encamina a un escenario “similar a cuando se votó la Resolución 125”, es decir un empate entre ambas posiciones. En ese caso, le tocaría desempatar a la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien ya afirmó que lo haría en contra.

El legislador sostuvo que él “ya estaba definido” pero mantuvo “en reserva mi posición porque soy el jefe de la bancada de la UCR, vinieron a verme referentes de las dos campañas y quise escuchar a todos. En este tiempo aprendí muchísimo”.

“No soy un fanático del “no” ni del “si”. Se debería haber buscado un camino intermedio que cuide la vida y la maternidad”, resaltó.

Además, el exgobernador de Chaco redactó un texto publicado por el matutino que reza:

“Presenté antes con otro senador para que este proyecto sea parte de una consulta popular no vinculante conforme reforma constitucional de 1994 que además de la representación política habilita las representaciones participativas con el criterio de que el tema del aborto es transversal, que atraviesa a los partidos y a toda la sociedad, y me hubiera gustado, y hubiera venido bien a todos, conocer sin que sea obligatorio, la opinión del pueblo argentino porque no me puedo arrogar la representación política del pueblo del Chaco como lo consagra la Constitución Nacional porque es un tema extremadamente sensible. Lamentablemente, no conseguí apoyo.

Escuché a algunos senadores decir que los que están por el sí son progresistas y los que están en contra son los mismos que siempre se opusieron a la ley de educación sexual y salud reproductiva.

No hay que meter a todos en la misma bolsa porque es injusta esa calificación tan extrema. Yo fui pionero en la Argentina siendo gobernador del Chaco, en el año 1996, hace 22 años atrás, cuando ese tema era tabú en el país y contra muchas opiniones, saqué la ley de Educación Sexual y Salud Reproductiva y Procreación Responsable y recién en la Nación se sancionó en 2001, cinco años después.

Dicho esto quiero expresar que voy a votar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo porque entiendo que en estas circunstancias hay dos derechos humanos fundamentales en juego, uno el derecho a la vida del embrión y el otro el derecho que tiene la mujer a disponer libremente de su cuerpo.

Me hubiera gustado encontrar la calle del medio pero en esta Argentina de Boca-River es dificilísimo y por eso a pesar de haber sido, y ser, un arduo defensor de los derechos de la mujer y la igualdad de género, esta vez voy a votar a favor de la preservación de la vida del embrión. Porque no es una persona, persona es categoría jurídica que aparece después pero nadie puede discutir que un embrión es una vida.

Digo lo de la calle del medio porque ha quedado mostrado en Argentina que la penalización de la mujer ha sido un fracaso y para las clases más vulnerables una verdadera injusticia porque siempre tienen más acceso y posibilidades los sectores que más tienen.

Sí comparto las excepciones legales contempladas en el Código Penal avaladas en el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

