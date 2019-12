Una multitud participó en San Martín de la «Asamblea en Defensa del Agua»

Reafirmaron la defensa de la Ley 7722. Además decidieron que este viernes le entregarán un petitorio al intendente para que suspenda los festejos vendimiales.

Alrededor de ochocientas personas participaron de la “Asamblea en Defensa del Agua” realizada en el anfiteatro del Paseo de la Patria de San Martín en la noche de este jueves.

De la misma participaron numerosas familias, integrantes de la asamblea socioambiental de la Zona Este, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y también numerosos dirigentes del partido justicialista. Entre ellos se observaron al ex intendente Jorge Giménez, a sus ex funcionarios Carlos Pérez, y Omar Abdo; al ex legislador Pedro Ferllen, al concejal Oscar González, el senador provincial Bartolomé Robles y a integrantes de la agrupación José de San Martín que conduce el Centro de Estudiantes del Instituto de Educación Superior (IES) 9-001. El diputado provincial socialista Fernando Alín también estuvo presente, al igual que la ex legisladora del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), Cecilia Soria.

A lo largo de la asamblea más de una veintena de oradores expresaron su rechazo a la ley 9202 que modifica algunos artículos de la 7722. Fátima Romero (CTEP) expresó: “Esta noche no se va a terminar (la lucha) y si traen máquinas nos tenemos que poner adelante para no dejarlas pasar”.

Daiana, de la Asamblea socioambiental Zona Este contó: “En Rivadavia la gente se autoconvocó y logramos boicotear la vendimia de la Ciudad. Aunque quisieron poner el volumen más alto, la gente gritó más fuerte y logramos suspenderla”. Daiana invitó a una “concentración pacífica” este viernes a las 21 en la explanada municipal de Rivadavia para “pedir por la derogación de la 9209 y la restitución de la 7722”.

Itatí Torres, de la Agrupación José de San Martín que conduce el IES 9-001 expresó: “El agua es fundamental y si hay algo que rompe la grieta es el agua como recurso de vida”, y reclamó la “participación de los agentes sociales” en decisiones de este tipo.

La ex legisladora del PTS Cecilia Soria en su alocución realizó una enérgica defensa del medio donde trabaja, La Izquierda Diario, por “mostrar lo que los grandes medios no muestran”. Destacó los “numerosos levantamientos que se están realizando en la provincia” en contra de la 9209. “Queremos que nos devuelvan la 7722”, dijo Soria y criticó a los legisladores del Frente de Todos porque: “La semana pasada dieron su aval político y prestaron sus votos para tratar esto. Hoy el Frente de Todos salió a decir que pedía la derogación después de haber votado la 9209”. Soria terminó su intervención cantando “Se sabía, se sabía, que a Suarez y Sagasti los compró la minería, se sabía”.

El ex funcionario de Jorge Giménez, Omar Abdo, criticó al gobierno al sostener: “El Estado ha perseguido y reprimido a los ciudadanos que defienden el valor fundamental de la vida que es el agua”. “El gobierno provincial nos somete a una ruleta rusa al manejar cianuro”, dijo Abdo, y finalizó: “Al vicegobernador, vecino nuestro, que nos invitaba a que le lleváramos botellitas de plástico para hacer juguetes y repartirlos en las guarderías, como dijo Macri en ese debate: “cómo te cambiaron Marito, mirá en lo que terminaste”, siendo cómplice del envenenamiento del pueblo de Mendoza”.

Tras las alocuciones, la Asamblea decidió que este viernes se congregarán nuevamente a las 9 de la mañana frente a la municipalidad para entregar dos petitorios, uno dirigido al intendente Raúl Rufeil y otro al presidente del Concejo Deliberante, Daniel Llaver.

En el petitorio, dirigido a Rufeil y Llaver, les solicitan: “que pronuncie en forma pública e inmediata su posición respecto al conflicto suscitado a partir de la reciente modificación de la Ley provincial 7722”, y que “suspenda el calendario provincial departamental”.

Tras la asamblea los participantes se dirigieron frente a la municipalidad donde concluyeron la jornada, casi a la medianoche, entonando las estrofas del Himno Nacional Argentino.