Una realidad que duele

La UCA publicó un informe revelador que evidencia las consecuencias negativas que tienen las crisis económicas en nuestro estado de salud. Trastornos del sueño, ansiedad e incluso depresión son algunas de las manifestaciones de nuestro cuerpo ante dificultades de esa índole. Sectores más necesitados, los más afectados.

Las personas son seres complejos que poseen una diversidad de dimensiones que hacen a su salud mental. La misma es un proceso que está compuesto por diferentes vertientes, tales como la propia salud física, o la vida emocional, afectiva, las esferas social y laboral, como así también los factores socioeconómicos. Si alguno de estos ámbitos no pasa un buen momento, es posible que nuestra salud mental tampoco lo pase.

Hace algunos días se conoció el informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), titulado “La Mirada en la persona como eje del desarrollo humano y la integración social”. La investigación revela el impacto que tiene la crisis económica que atraviesa el país sobre la salud de las personas.

Algunos de los datos que arroja el informe:

El factor socioeconómico es una dimensión importante en nuestra salud mental. Preocupaciones en este ámbito pueden generar ansiedad, trastornos del sueño, angustia, e incluso depresión. En este sentido, los sectores más pobres de la sociedad, son quienes están más expuestos en su salud ante estas dificultades.

La salud mental es tan importante como la salud física. Si una persona con fiebre no puede llevar adelante sus actividades con normalidad porque no goza de plena salud, un padre con la ansiedad de no saber si llega a fin de mes para darle de comer a sus hijos, tampoco.