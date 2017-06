Vecinos, familiares y amigos recordaron a las víctimas del micro accidentado en Mendoza. El gobierno nacional decretó dos días de duelo

Allegados a los alumnos de la escuela de danza “Soul Dance Studio” se acercaron esta mañana al instituto para dejar flores y recordar a las víctimas.

“Eran chicos espectaculares”, señaló un hombre identificado como Alí, cuyo nieto Tomás concurre a esa escuela ubicada en Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

“Tomás no pudo viajar por problemas económicos”, explicó el vecino, quien trabaja en una peluquería lindera al edificio donde funciona el instituto y aseguró que el accidente los dejó “devastados”.

Por su parte Fabián, también comerciante de la zona, opinó que “lo que sucedió fue una tragedia” y recordó que “hace meses los chicos venían haciendo un esfuerzo enorme para pagar el viaje, ya que vendían panchos, tortas y hacían rifas para costear los gastos”.

“Venían a ensayar con alegría. Ahora queremos acompañar a las familias”, agregó el hombre.

Esta mañana, el barrio estaba conmocionado. La escuela está cerrada, con la persiana baja, pero los vecinos pasan y dejan flores con mensajes o hasta cuelgan un pañuelo negro como símbolo de luto. No está previsto que hable nadie allí. Pero de repente pasa Juan Soto, profesor del instituto y cuenta sus sensaciones. “Ahí podría haber estado yo. Es muy triste lo que ocurrió. No puedo creerlo”, dice con lágrimas.

En tanto Alexis, amigo de Matías, uno de los chicos que resultó herido en el accidente ocurrido ayer minutos antes de las 16 en Cuesta de los Terneros, unos 30 kilómetros al sur de San Rafael, Mendoza, dijo que a su amigo “le encanta el baile desde muy chico, iba a la escuela re contento”.

“Hace mucho venían planeando este viaje. Espero que Matías vuelva lo antes posible para poder verlo”, agregó emocionado.

Mabel, mamá de un chico de 10 años que también baila ahí, pero que no viajó porque no podía costear el pasaje, dijo: “Cuando nos enteramos de la noticia no paramos de llorar, conocíamos a todos los nenes. No tengo palabras para contener a mi hijo”.

DOS DÍAS DE DUELO NACIONAL

El presidente Mauricio Macri decretó dos días de duelo nacional, que regirán a partir de mañana martes, a raíz de la muerte de 15 personas en el accidente ocurrido ayer en una ruta de la provincia de Mendoza, donde volcó un micro que se dirigía al partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

La normativa que firmó el presidente Mauricio Macri indica que mañana y el miércoles, la bandera argentina permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos del país.

En la noche del domingo, el Jefe de Estado ya había manifestado su pesar y solidaridad en su cuenta personal de twitter. “Estoy conmocionado por el trágico accidente en San Rafael. Acompaño el dolor de sus familias y amigos”, escribió.

En un tuit posterior agregó: “Estamos a disposición de las autoridades de la provincia para asistir en lo que sea necesario”.

(Télam)