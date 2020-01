Vuelven los secuestros virtuales a Mendoza

Esta mañana una persona se contactó con Tiempo del Este y nos informó que durante la madrugada, alrededor de las 2:30 hs. recibió un llamado que la despertó. El mismo alertaba de que «su hijo» había tenido un accidente y luego un robo.

Me llamo mi supuesto « hijo » anoche que había tenido un accidente en Rodríguez Peña y Maza y yo les seguí el juego, me mostré preocupada.

Nos comentaba la lectora. El hecho la agarró dormida, desprevenida y no sabía como reaccionar. Ella no tiene hijos varones ni de la edad que simulaban, por lo que se dió cuenta del fraude y continuó la llamada.

Ahí agarro el teléfono otro tipo y me decía que lo estaba llevando al hospital más cercano, el de Maipú. Y otro atrás dice: vamos por acceso sur. «Me decían que lo llevaban a la guardia pero que «mi hijo» se había desmayado, que no tenía un nombre, y yo les decía que lo dejarán en la guardia que yo iba para allá. Me volvieron a pedir un nombre y ahí les corte, porque no sabía hasta donde seguirles el juego.» .