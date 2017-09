Ya convertido en ley, fue presentado el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial para Mendoza

El Gobernador Alfredo Cornejo participó esta mañana en el acto de promulgación de la Ley 8999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, sancionado recientemente por la Legislatura Provincial luego de un largo proceso participativo de numerosos actores.

También participaron la vicegobernadora Laura Montero; el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance; el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner; el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema; el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay; el director general de Escuelas, Jaime Correas; la ministra de Salud, Claudia Najul, y el rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi, además de legisladores e intendentes.

Una agenda práctica

Cornejo tomó la palabra y agradeció por el trabajo a cada uno de los participantes del Plan de Ordenamiento Territorial. “La novedad es cómo ve el Gobierno esta promulgación, es un plan de ordenamiento territorial pero con la agenda práctica del día a día, de los vecinos de los departamentos de Mendoza, esa agenda práctica para el futuro es la que nos estamos comprometiendo a llevar a cabo. La historia reciente nos muestra que las últimas dos décadas hemos crecido desordenadamente en toda la provincia, pero quizás los impactos más fuertes están en el Gran Mendoza y son producto de la falta de ese planeamiento del territorio”.

“Crecimos y los hicimos más, pero echar culpas para atrás no tiene sentido si no es que nos proponemos cambiarlo y a pesar de que se ha crecido mal, que una ciudad de un millón de habitantes aún tiene una gran calidad de vida, y no por mérito de los gobiernos, y por eso aún estamos a tiempo de resolverlos, y de mantener y mejorar esa calidad de vida”, agregó el mandatario provincial.

Crecimiento desordenado

En referencia al crecimiento poblacional, Cornejo dijo: “Podemos encontrar en los distintos oasis esta falta de ordenamiento territorial, ya que nuestra ciudad ha crecido el doble en 24 años. Ahora en el Gran Mendoza vive el doble de gente en el mismo espacio. Se han tomado tierras muy ricas para la producción y se han construido viviendas de forma desordenada y en lugares no aptos”.

“Todos estos años han perjudicado a toda la población, exceptuando a los más ricos. Por ejemplo: tenemos una red de salud y transporte y seguridad buena, el crecimiento desordenado ha hecho que llevemos a los barrios a lugares prohibidos o que no tienen las condiciones óptimas y se han llevado los servicios del Estado tarde y no de forma integra y planificada”, detalló el Gobernador.

El desafío del plan

Además, Cornejo explicó: “En el interior hay una buena calidad de vida en muchos aspectos, pero que el Estado debe hacer mucho más en materia de transporte público y distintas políticas para mejorar la calidad de vida de esos lugares. Ese es el desafío, no de este Gobierno, sino de este plan y de los sucesivos gobiernos que nos remplacen. Es decir, este optimismo no debe ser un optimismo vacío, está basado en la técnica y en estudios avalados por la Legislatura”.

“Hay que enamorarse de este plan, necesitamos un Estado duro e inteligente que lo haga cumplir con mucha vocación política de las autoridades, sin demagogia, y que cada municipio armonice esta tarea para llevarlo a la práctica. A los que tienen la oportunidad de viajar al exterior y ven ciudades del primer mundo, ven esta organización en base a un plan y los planes son cuando se sostienen en el tiempo dan resultados”, agregó el jefe del Ejecutivo.

Para finalizar, Cornejo se mostró agradecido con los técnicos que trabajaron en este proyecto y con la Legislatura, que debatió en conjunto y logró trascender al sector del oficialismo. “Esto es una ley aprobada casi por unanimidad y a quienes estamos en el gobierno momentáneamente nos queda su aplicación”, sentenció Cornejo.

La importancia del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial

Este evento constituye un hito histórico, ya que es el primer Plan de Ordenamiento Territorial de Mendoza y del país, que surgió fruto de una amplia participación pública e institucional y del consenso logrado en materia de Ordenamiento Territorial a partir de 2006, con la construcción colectiva de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo.

Este plan es el puntapié inicial de una serie de planes a elaborarse conforme al artículo 7 de la Ley 8051 y a las disposiciones de este: Planes Municipales, Planes Sectoriales, Planes de Áreas Especiales, Comisión Revisora de Asuntos legales, entre otros. Esto pone en relieve al Ordenamiento Territorial como política de Estado. Constituye el marco en el cual se orientará la política pública y otros planes de ordenamiento territorial que se desarrollarán a partir de sus disposiciones en el corto, mediano y largo plazo. Conformará un norte para la gestión provincial y municipal por los próximos 30 años. El eje conductor es la transversalidad, que el territorio debe ordenarse a partir de la coordinación interinstitucional y con unicidad de criterios.

La historia de la Ley

Una vez aprobada dicha Ley en 2009, se inicia la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Mendoza –PED– (art. 9 de la Ley 8051). Durante dos años, en el Consejo de Estado creado al efecto, se debatieron aquellos temas que preocupan a la sociedad, lo que permitió establecer una visión estratégica para la Provincia de Mendoza.

El paso siguiente fue proceder, por parte de la autoridad de aplicación provincial, en ese momento la Secretaría de Medio Ambiente, a la conformación del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT) y finalmente la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT), en 2011 y 2013 respectivamente.