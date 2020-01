Ya no habrá mesa de marzo para quienes adeuden tres materias

La DGE lo decidió a pedido de directivos, pero admitió que «fue un error» dar a conocer la medida a poco de empezar el nuevo ciclo lectivo.

La Dirección General de Escuelas (DGE) decidió sacar la mesa de marzo para los alumnos y las alumnas de secundario que adeudaban tres materias. Si bien la resolución se tomó en diciembre a pedido de varias escuelas consultadas durante el año pasado, desde el gobierno escolar admitieron que fue un “error” dar a conocer los cambios a poco de comenzar el ciclo lectivo 2020.

El año pasado se hizo una reforma del sistema secundario que tomó como experiencia las situaciones en cada institución educativa. Directores/as y supervisores/as coincidieron en que la mesa de marzo no generaba “grandes beneficios” para los y las estudiantes que debían materias y, además, provocaba un “desorden institucional”. Esto es porque hasta fines de ese mes aún no se sabía en qué curso iba a estar el alumno o la alumna (si repetía o no) y, por lo tanto, si dejaba una vacante para otro u otra joven. A esto se sumaba el escenario de la pérdida de días de clases.

“Entonces a partir de este año la mesa de marzo no va a estar, a menos que se presenten casos excepcionales. Siempre fue una mesa especial”, explicó a Unidiversidad Noticias la subsecretaria de Educación, Graciela Oreloggio.

La funcionaria detalló que los casos especiales son aquellos en los cuales los chicos o las chicas han tenido problemas de salud o han estado de viaje y no les ha alcanzado para promocionar con las mesas de diciembre y febrero. “Si un alumno se llevó diez materias es difícil que vaya a necesitar esa mesa especial”, indicó.

La medida adoptada por la DGE tomó por sorpresa a varias autoridades de escuelas y alumnos/as que expresaron su preocupación por las redes sociales al conocer el nuevo calendario escolar. Oreloggio admitió que “fue un error” que el cambio se diera a conocer ahora, ya que estaba acordado con los establecimientos desde diciembre para que “se cumpliera con el régimen nuevo a partir de febrero”.

Como dato, hay que tener en cuenta que la gestión escolar anterior decidió que para promover para el ciclo lectivo inmediato superior, los y las estudiantes pueden adeudar como máximo dos espacios curriculares del plan de estudio del año cursado anterior.

(Unidiversidad)