Zona Este: realizaron nuevas manifestaciones en defensa de la 7722

Vecinos se manifestaron en la noche del lunes en Junín, Rivadavia y San Martín. Tuvieron como consigna el rechazo a las modificaciones a la ley 7722.

Junín

Alrededor de doscientas personas marcharon por la Avenida Mitre y se concentraron en la Plaza Departamental Juan Bautista Alberdi. Se observaron muchas familias y jóvenes.

Pablo López, párroco de Junín, estuvo presente en la movilización, y le manifestó a Tiempo del Este: “Esta mañana he estado acompañando en Mendoza, y me parecía muy importante también estar aquí, me parece que es lícito el pedir que se vuelva atrás con la reforma, porque es inconstitucional”.

“Lo más triste es que nuestros gobernantes no escuchan a la gente” manifestó López.

A medida que la columna de personas se acercaba a la plaza, sonaron las campanas de la parroquia en señal de apoyo.

Rivadavia

En Rivadavia se congregaron alrededor de trescientas personas en la explanada municipal. Luis García, Secretario General del Partido Socialista estuvo en la manifestación, y aseguró a nuestro medio que: “Desde el 2007 acompañamos a los vecinos que reclaman el tema del agua pura”.

“Los vecinos son los verdaderos protagonistas. Acá hay compañeros de muchos partidos políticos pero todos están sin banderas. El reclamo es del pueblo”, recalcó García.

«Le pido a la comunidad que se siga sumando. El agua pura es lo que nos da presente y futuro», finalizó García.

San Martín

En San Martín alrededor de medio centenar de personas se concentraron en el Paseo de la Patria.

“El agua de Mendoza no se negocia”, y “sin agua no hay vendimia ni nada” fueron algunas de las consignas que portaron los asistentes.

Vanina, una de las participantes le dijo a Tiempo del Este: «Lo que me trae hoy es tomar conciencia, pensar en las futuras generaciones: en los jóvenes, en los niños y la importancia que tiene para Mendoza el agua».