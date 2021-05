Ginés aseguró: «Tengo muchos años de funcionario público y jamás me rozó una sospecha»

El exministro de Salud de la Nación calificó como «absurda e insólita» la denuncia de Patricia Bullrich y señaló que ya inició «acciones penales y civiles» contra la presidenta del PRO.

«Absurda, insólita, macana, no se como calificarla. Este asunto me sorprendió tanto que me obligó a salir a hablar y decir lo que sé y lo que soy y la locura que es acusarme de esa manera», declaró esta mañana González García en Radio con Vos.

Agregó que «para colmo (Patricia Bullrich) hizo otra declaración ratificando lo que había dicho» y afirmó: «Obviamente, decidí iniciar acciones penales y civiles».

El domingo por la noche Patricia Bullrich había afirmado, en diálogo con el canal de TV del diario La Nación, que Ginés González García había pedido «sobornos» al laboratorio Pfizer y negociaba con «un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman», situación que el propio laboratorio desmintió.

«Tengo muchos años de funcionario público y jamás me rozó una sospecha», continuó el exministro e insistió en que ya había «explicado y enviado notas» sobre lo sucedido en las negociaciones con Pfizer.

«No se qué le falta conocer para decir por qué no hubo vacuna, es muy simple. Pfizer exigió una serie de condiciones, que no se amoldaban a nuestra ley», aclaró.

Por su parte, Patricia Bullrich insistió con las acusaciones y aseguró que «el comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos».

«No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables», sostuvo Bullrich.

«No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables», sostuvo Bullrich.

