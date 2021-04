Hoy se moviliza la izquierda mendocina bajo la consigna “vacunas para todos”

Será hoy desde las 18 en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza.

Este martes 27 desde las 18 hs, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad de Mendoza, realizará una acción callejera para difundir “Las 10 medidas para enfrentar la pandemia”. Será en el kilómetro 0 de la capital provincial en reclamo de “vacunas para todos, el destino de recursos para garantizar la asistencia en los centros sanitarios y recomponer los salarios devastados por la inflación”.

También se juntarán firmas en reclamo de la intervención de los laboratorios que produce el activo de la vacuna, pero lo exporta a EEUU y México de a millones.

La acción será encabezada por referentes políticos como Soledad Sosa, Víctor da Vila y dirigentes del movimiento docente, estudiantil y territorial agrupados en el Polo Obrero.

Desde la organización expresaron: “El Frente de Izquierda viene desarrollando acciones en distintos puntos del país para difundir sus “10 puntos para enfrentar la Pandemia” centralmente es una posición distante de la falsa polarización que promocionan Juntos por el cambio y el macrismo de un lado y el Frente de Todos y el kichnerismo del otro”.

Víctor da Vila, ex senador del FIT sostuvo: “La dicotomía entre economía y salud es una farsa. Brasil no establece restricciones duras y los niveles de miseria social y pobreza suben exponencialmente. En nuestro país la cuarentena más larga del mundo no ha evitado el colapso del sistema de salud, niveles de contagio y muertes de los más altos del mundo.”

Por su parte, Soledad Sosa enfatizó:“El problema central es a dónde se destinan los recursos. ¿A cuidar el negocio de la salud privada o centralizar el sistema para hacer frente como un puño a la pandemia? ¿Se sigue pagando al FMI y el club de París o se establece una protección de los miles que cayeron en la pobreza? ¿Se garantiza el rescate de los Pescarmona y la rentabilidad de grandes grupos económicos o se pone en marcha la industria alimentaria y el campo para enfrentar el hambre y la miseria social?”.

“Los 10 puntos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda son 10 medidas de urgencia para enfrentar la situación desesperante en todos los planos”, finalizó Sosa.

