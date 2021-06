Las cenizas de Jorge «Turco» Julio fueron esparcidas en la cancha del Club Atlético Palmira

En la mañana de este domingo, las cenizas del recordado Jorge Julio fueron esparcidas en el campo de juego del Club Atlético Palmira, respetando la voluntad del entrenador, en una sencilla ceremonia que estuvo impregnada de emoción y de recuerdos.

El acto estuvo encabezado por la hija del Turco, Aldana Mariela Julio y el presidente del Club Palmira, Ricardo Cartellone, junto a un puñado de allegados a raíz del protocolo sanitario que rige para la pandemia y que limita los encuentros masivos.

Dentro de esos presentes, se hallaba Tomás Ortiz, Daniel Arias, Raúl “Cepillo” Moyano, Sergio Melero, Roberto Loyola, Alberto Arias y Eduardo Miguel Méndez, entre otros, quienes asistieron al emotivo ceremonial.

Tras haber abierto la caja que contenía las cenizas de su padre y haberlas esparcidas por la zona del banco de suplentes y el campo de juego, la hija de Julio, Mariela, expresó: “Estoy cumpliendo el sueño de él, que sus cenizas fueron esparcidas en la cancha de Palmira, que fue su primer club y fue su primer amor. Yo estoy cumpliendo ese último deseo”.

Resaltó que el Jorge Julio padre, era parecido al director técnico «porque su esencia era la misma, como era con los jugadores, también lo era con sus familiares, no tenía una doble versión”.

“Él siempre tenía anécdotas para explicar las cosas, y yo tenía una relación especial por ser la hija, pero era docencia pura todo lo que él hacía. Mi papá era el amor de mi vida, era mi hombre, y si bien tengo a mi madre, con él estábamos muy unidos. Yo cumplí con sus últimos deseos, para que se fuese bien y estuviese contento”, comentó.

Recordó sus últimos días y agradeció “a Dios que no sufrió dolores en sus últimos días de vida, pero ya no era él, aquella persona que todos conocimos, por eso agradezco que se haya ido rápido y durmiendo, sin esa decadencia que se venía manifestando de a poco”.

Eduardo Miguel Méndez (68), fue un jugador de dilatada trayectoria en distintos equipos de Mendoza y manifestó acerca del Turco: “Se va uno de los grandes técnicos de Mendoza, que siempre nos apoyaba y tenía la palabra justa de aliento y sabía llegar a los jugadores”.

Familiares y amigos de Jorge Julio participaron del emotivo acto.

En tanto, el presidente del Club Atlético Palmira, Ricardo Cartellone, agradeció a la hinchada que embanderó la cancha y aseguró que “hemos vivido una cosa que es muy emotiva, que no es linda, pero es linda a la vez. El Turco era un prócer, para mí es un orgullo que su voluntad haya sido ésta que hoy estamos cumpliendo. Tengo la alegría de que estas cosas sucedan acá. Una pena que estemos en pandemia, porque si no hubiésemos llenado la cancha”.

Una postal clásica, el Turco en la tribuna de Palmira. Acá, con Jorge Campanella.

Anécdotas

Sergio Melero, ex presidente de Palmira, recordó una anécdota que le tocó vivir con Julio, una vez que Palmira obtuvo un campeonato de ascenso y él se coló en la foto con los jugadores y técnico, a principio de los años 90. “El Turco había cambiado de equipo, y era el técnico de Guaymallén. Entonces en un momento del partido, yo lo insulté y él se dio vuelta hacia la tribuna y me dijo: “Pibe, ¿no tenés memoria? ¡Hace un mes los saqué campeón y ahora me insultás!” Tenía razón. Me hizo dar vergüenza”, memoró entre lágrimas.

Trayectoria

Nacido en 1932, era oriundo de Junín (Pcia de Buenos Aires), y llegó a Mendoza en 1969 para hacerse cargo de un Palmira que por la Copa Argentina eliminó a Independiente de Avellaneda y cayó en la final con Lanús. Desde allí y durante 40 años más, dirigió una decena de clubes de Mendoza, La Pampa, Neuquén, San Luis, San Rafael, Río Negro y hasta en equipos de Chile y Colombia.

Además, fue formador de innumerables jugadores y técnicos, entre ellos Daniel Arias, Juan Bermegui y Marcelo Vázquez.

Jorge Julio falleció el 5 de Mayo pasado. El fútbol de Mendoza, aún lo llora.