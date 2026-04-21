Firmaron un convenio para ampliar la red de agua en Tres Porteñas y El Central

El acuerdo permitirá extender la red en Tres Porteñas y El Central con más de 10 kilómetros de cañería. La obra beneficiará a unas 180 familias y se ejecutará en un plazo estimado de seis meses.

En la mañana de este martes, en el despacho del intendente Raúl Rufeil, se firmó un convenio con la Cooperativa Castelli, para avanzar con la ampliación de la red de agua potable en la zona de Tres Porteñas y El Central, una obra que permitirá mejorar el acceso al servicio en distintos sectores del distrito. La obra incluye más de 10 kilómetros de cañería y se ejecutará en un plazo estimado de seis meses.

Rufeil estuvo acompañado por el secretario de Obras, Jesús Da Prá y por el jefe técnico Gustavo Caparroz; en representación de la Asociación Civil Castelli estuvo su presidente, Federico Vanín acompañado por Cristian Pereyra.

El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 10.400 metros de cañería, distribuidos entre Carril San Pedro, calle Marianoff, calle Llosa y la vinculación por Carril Chimbas. Según el relevamiento técnico, la intervención beneficiará a alrededor de 180 familias que actualmente no cuentan con acceso regular al servicio.

“La obra se ejecutará en conjunto con la Asociación Castelli, que tendrá a cargo la instalación de la red y las conexiones domiciliarias, mientras que el Municipio aportará los materiales y maquinaria pesada necesaria” sostuvo Da Prá.

Por su parte, Federico Vanín expresó que “se trata de una obra tan costosa que, sin ayuda del Municipio e involucrado el operador de agua, es imposible hacerla”.

Gustavo Caparroz señaló que los trabajos “comenzarán en mayo y tienen un plazo estimado de seis meses, sujeto a las condiciones propias de este tipo de obras. En una primera etapa, las tareas se iniciarán en calle Llosa, uno de los sectores con mayor demanda del servicio”.

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