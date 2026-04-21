Llega a Junín un curso intensivo de boleadoras

La propuesta se realizará el 25 de abril en el Salón Cervantes y está orientada a niveles principiante e intermedio.

El próximo 25 de abril se llevará adelante en Junín un Curso Intensivo de Boleadoras, una iniciativa que busca acercar esta práctica tradicional a la comunidad a través del movimiento y la técnica.

La actividad se desarrollará de 10 a 13 en el Salón Cervantes, ubicado sobre calle San Martín 151, y está dirigida a personas con nivel principiante e intermedio, por lo que no es necesario contar con experiencia previa para participar.

Según indicaron desde la organización, la propuesta apunta no solo al aprendizaje técnico, sino también a generar un espacio de conexión con las tradiciones y la cultura gaucha, en una jornada que combina práctica y formación.

Las inscripciones se realizan a través de Instagram, en las cuentas @rebelion.gaucha, @giseortiz_ y @fernando_mledesma.

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