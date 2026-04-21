Detuvieron en Rivadavia al sospechoso por el femicidio de San Martín

El hombre fue capturado en Rivadavia tras ser intensamente buscado. La víctima, de 36 años, había sido hallada sin vida en Montecaseros.

La Policía detuvo en las últimas horas al principal sospechoso por la muerte de Carla Magallanes, la mujer de 36 años que fue encontrada sin vida en su vivienda del distrito Montecaseros, en San Martín. La causa es investigada como femicidio.

El detenido fue identificado como Gabriel Trejo, pareja de la víctima, quien era intensamente buscado desde el momento del hallazgo. Su captura se concretó en el departamento de Rivadavia, en el marco de un amplio operativo encabezado por la Dirección de Investigaciones.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento incluyó tareas de inteligencia y un despliegue en la zona de Santa María de Oro, donde finalmente lograron dar con el sospechoso.

El hecho se conoció este martes alrededor de las 13:15, cuando la madre de la mujer llegó al domicilio, ubicado en las inmediaciones del Callejón Moreno, y la encontró sin signos vitales. La vivienda se encontraba cerrada desde el exterior, lo que le llamó la atención y motivó el ingreso.

Al arribar al lugar, personal policial constató el fallecimiento y dio intervención a Policía Científica y a la fiscalía de turno. De acuerdo a las primeras evaluaciones, el cuerpo presentaba signos de violencia y un tiempo estimado de muerte de entre 24 y 48 horas, aunque no se descarta que haya sido mayor.

En el marco de las medidas investigativas, también se realizó un rastrillaje en el que se halló un arma blanca, que se presume podría estar vinculada al hecho.

La causa quedó a cargo del fiscal Gustavo Jadur, mientras continúan las pericias para determinar la mecánica del crimen. El caso generó fuerte conmoción en la zona y es seguido de cerca por la comunidad.

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