San Martín: investigan como femicidio la muerte de una mujer en Montecaseros

La víctima, de 36 años, fue encontrada sin vida en su vivienda. Buscan a su pareja y trabajan peritos para esclarecer el hecho.

Alrededor de las 13 horas de este martes, una mujer de 36 años fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en el distrito Montecaseros, en San Martín, y la Justicia investiga el caso como un posible femicidio. Fue identificada como Carla Magallanes.

El hecho ocurrió en una vivienda situada en las inmediaciones del Callejón Moreno, donde la víctima fue encontrada por su madre, quien se acercó al domicilio tras no tener noticias de su hija desde hacía varios días. Al llegar, advirtió que la puerta estaba cerrada con una cadena y alambre, lo que le llamó la atención. Tras ingresar, encontró a la mujer sin signos vitales y dio aviso al 911.

Al arribar al lugar, personal policial constató que el cuerpo se encontraba en el interior de una habitación y presentaba un tiempo estimado de fallecimiento de entre 24 y 48 horas. Además, se observaron signos de violencia, como lesiones visibles en el rostro, manchas de sangre y daños en el mobiliario.

En la escena trabajó Policía Científica junto a personal judicial, quienes realizaron las primeras pericias para determinar la mecánica del hecho.

De acuerdo a los primeros testimonios, la mujer convivía con un hombre, quien es intensamente buscado por las autoridades y aparece como una de las principales líneas de investigación.

El caso generó conmoción en la zona y es seguido de cerca por la Justicia, que por el momento mantiene abiertas distintas hipótesis, aunque la causa se investiga bajo la figura de femicidio.

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