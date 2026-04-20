Secuestran droga y aprehenden a tres personas en Medrano

La intervención se inició a partir del trabajo conjunto entre personal policial en patrullaje y el monitoreo del Centro Estratégico de Operaciones, en el marco de tareas preventivas.

La Policía de Mendoza, a través de personal de la subcomisaría Medrano y el sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), concretó el secuestro de más de 6 kilos de cannabis sativa y la aprehensión de tres personas en Rivadavia.

El procedimiento ocurrió en la madrugada del lunes en calle Ángelino Arenas, cuando el monitoreo del CEO detectó mediante cámaras a personas en actitud sospechosa, lo que motivó el desplazamiento de un móvil policial.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de elementos compatibles con cannabis sativa y otros objetos, y con autorización de la propietaria del domicilio ingresaron al inmueble, donde se concretaron las aprehensiones.

En total, se secuestró una bolsa con 6 kilos 205 gramos de cannabis sativa, 13 cigarrillos armados y restos vegetales de la misma sustancia, además de dos motocicletas, una Motomel 110 cc y una Zanella 150 cc.

La Fiscalía Federal intervino en el hecho y dispuso la continuidad de las actuaciones de rigor en el marco de la investigación.

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