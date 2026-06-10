Una joven denunció que fue atacada en la zona del radar de San Martín

El hecho habría ocurrido durante la noche del lunes en inmediaciones de calles Chubut y Viamonte, en la zona del radar. La denuncia fue radicada y las autoridades analizan cámaras de seguridad para intentar esclarecer lo ocurrido.

Una joven denunció haber sido víctima de un intento de ataque durante la noche del lunes en inmediaciones de calles Chubut y Viamonte, en la zona del radar de San Martín.

Según el relato que posteriormente difundió en redes sociales, un hombre la habría interceptado cuando caminaba por el lugar e intentado arrastrarla hacia un descampado. La denunciante aseguró que logró resistirse y escapar pese a que, según describió, fue sujetada con fuerza y tuvo dificultades para respirar.

En la publicación, la joven sostuvo que pidió ayuda a los gritos, aunque ninguna persona intervino en ese momento. Además, llamó a los vecinos a mantenerse atentos ante situaciones similares y recomendó extremar los cuidados al transitar por la zona.

Fuentes consultadas indicaron que la denuncia ya fue radicada formalmente, por lo que se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

En ese marco, los investigadores se encuentran analizando registros de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones con el objetivo de reconstruir los movimientos de la víctima y del presunto agresor, además de intentar identificar a la persona señalada en la denuncia.

Por el momento no se han informado detenciones ni mayores detalles oficiales sobre el avance de la causa

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