Compradores de siete países llegan a San Martín para hacer negocios con el vino mendocino

Compradores de Australia, Canadá, China, Estados Unidos, España, Japón y Reino Unido participan de la Vinexpo Explorer, el primer encuentro global de Vinexposium dedicado exclusivamente al vino a granel.

El centro de congresos Francisco es sede de la Vinexpo Explorer – The Bulk Wine Chapter, el primer evento global de Vinexposium dedicado solo a vino a granel. Por primera vez la Argentina es sede y, concretamente, el departamento de San Martín, por concentrar el 41% de los viñedos mendocinos y el 56% del vino y mosto elaborado en 2025.

El intendente Raúl Rufeil, acompañado por su par de Junín, Mario Abed, estuvo en la feria y destacó la importancia de este encuentro para la economía de Mendoza y especialmente la del Este de la provincia: “Es muy positivo, no solo para San Martín sino para el Este mendocino, primer productor a granel”, dijo el intendente.

“Quiero agradecer al Gobierno, a ProMendoza y a la Cámara Argentina de Vinos a Granel, por tener en cuenta a nuestro departamento y al este mendocino en general”, comentó Rufeil y agregó: “Queremos que sea un encuentro exitoso, porque este tipo de actividad, importante a nivel mundial, le viene muy bien a toda la región”.

El evento reúne a 50 bodegas argentinas con 25 compradores internacionales de mercados clave como Australia, Canadá, China, Estados Unidos, España, Japón y Reino Unido. La agenda combina rondas de negocios B2B, seminario técnico, degustaciones profesionales y visitas a bodegas de la zona Este, con el objetivo de generar exportaciones concretas. Se trata de la mayor acción de promoción de vino a granel realizada en Mendoza.

ProMendoza destacó que tras posicionar a la Provincia con vinos fraccionados en 2025, ahora se amplían oportunidades para todo el país con granel. La Cámara Argentina de Vinos a Granel resaltó la alianza con Vinexposium por conectar directo con importadores de más de 100 países. Mendoza concentró en 2025 el 71,7% de la superficie vitícola nacional y el 95,9% de las exportaciones argentinas de granel, con 43,3 millones de litros, lideradas por Malbec con 88,5%.

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