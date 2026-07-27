San Martín: robaron una vivienda del barrio Burgoa y se llevaron hasta una escopeta

El hecho fue descubierto durante la tarde del domingo, cuando la propietaria regresó a su casa y encontró la puerta de ingreso forzada. Los delincuentes escaparon con diversos objetos de valor.

Una vivienda del barrio Burgoa, en San Martín, fue blanco de un robo durante el domingo. La propietaria, de 37 años, regresó a su domicilio cerca de las 19.35 y descubrió que desconocidos habían forzado la puerta de ingreso para cometer el ilícito.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, los delincuentes sustrajeron una bicicleta, calzado, perfumes, una máquina de afeitar y una escopeta calibre 16, marca Sole, entre otros elementos.

Tras la denuncia, personal policial se hizo presente en el lugar y comenzó con las primeras actuaciones para intentar identificar a los autores del robo. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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