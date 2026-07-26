San Martín: golpeó a una mujer para robarle el celular, pero fue detenido a las pocas cuadras

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en pleno centro de San Martín. El sospechoso, de 46 años, fue identificado a través del sistema de videovigilancia y aprehendido minutos después por la policía.

Un hombre de 46 años fue detenido durante la madrugada de este domingo luego de golpear a una mujer de 38 años para robarle el teléfono celular en la ciudad de San Martín. La rápida intervención del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), a través del sistema de videovigilancia, permitió localizar al sospechoso y concretar su aprehensión a pocas cuadras del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.00 en la intersección de las calles 9 de Julio y Belgrano. Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, la víctima se encontraba sentada junto a una amiga en un kiosco cuando un hombre se acercó, le dio un golpe de puño en el rostro y le arrebató el celular para escapar en bicicleta.

Con las características aportadas por la víctima, operadores de Video Vigilancia 911 lograron detectar al sospechoso circulando por calle Belgrano hacia el oeste. Minutos después, efectivos policiales lo interceptaron y lo trasladaron a la sede judicial. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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