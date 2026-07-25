Una familia volcó sobre la Ruta 146 y fue asistida por personal de emergencia

El siniestro ocurrió durante la tarde de este sábado, en la zona de La Horqueta. Cuatro integrantes de una familia viajaban en el vehículo y las autoridades investigan cómo se produjo el vuelco.

Una familia protagonizó un vuelco durante la tarde de este sábado sobre la Ruta Nacional 146, a la altura del kilómetro 229, en la zona de La Horqueta, en el límite de Santa Rosa, La Paz y San Rafael. Por causas que aún se intentan establecer, el automóvil en el que viajaban perdió el control y terminó volcado.

El hecho se registró alrededor de las 16.30. Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Renault Logan circulaba de norte a sur cuando el conductor, de 62 años, perdió el dominio del vehículo por motivos que todavía son materia de investigación.

En el rodado viajaban además una mujer de 40 años, otra persona adulta y un niño de 5 años. Al momento de elaborarse el informe oficial, el estado de salud y los diagnósticos médicos de los cuatro ocupantes aún se encontraban pendientes de confirmación.

Por disposición de la autoridad judicial, también quedó pendiente el resultado del dosaje de alcohol practicado al conductor.

En el lugar trabajó personal de la Policía Vial y de la dependencia policial con jurisdicción en la zona, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

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