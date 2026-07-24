La Escuela de Oficios brindará una capacitación sobre trabajos con tensión eléctrica

La Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano realizará una capacitación técnica sobre seguridad en trabajos con tensión eléctrica. La actividad será gratuita, se desarrollará el 10 de agosto y está dirigida a quienes se desempeñan o se forman en el sector eléctrico.

La Escuela Superior de Oficios Manuel Belgrano dictará una capacitación técnica destinada a abordar aspectos vinculados a la seguridad en trabajos con tensión y en proximidad a líneas energizadas.

Será el lunes 10 de agosto, a partir de las 10, bajo el nombre “Demostración técnica sobre ensayos de herramientas y EPP destinados a trabajos con tensión (TcT) y en proximidad a líneas energizadas”.

Durante la jornada se realizará una demostración sobre los procedimientos de control de los Elementos de Protección Personal (EPP) destinados a riesgos eléctricos, así como de herramientas y elementos afines utilizados en este tipo de tareas, de acuerdo con la legislación vigente establecida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La capacitación es organizada conjuntamente por las empresas GRES y KUVO, junto con la Escuela Superior de Oficios “Manuel Belgrano.

La inscripción en el siguiente enlace.