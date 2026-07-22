San Martín: robaron una moto de una finca tras romper el cierre perimetral

El hecho ocurrió durante la noche del martes en una finca ubicada sobre calle Pereda, al norte de San Martín.

Una motocicleta Motomel 110 cc fue robada durante la noche del martes de una finca ubicada sobre calle Pereda, en San Martín. Según denunció la propietaria, de 69 años, delincuentes rompieron la tela del cierre perimetral, ingresaron al predio y se llevaron el rodado, que estaba guardado en un pasillo de la propiedad.

El hecho fue advertido cerca de las 23, cuando la mujer regresó a su domicilio y constató el faltante de la moto.

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, los autores del robo dañaron el cierre perimetral para acceder al interior del terreno y luego escaparon con el vehículo.

La Oficina Fiscal de San Martín tomó intervención en la causa.

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