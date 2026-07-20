San Martín iniciará en agosto el reasfaltado de tres barrios céntricos

La Municipalidad de San Martín pondrá en marcha en agosto un nuevo plan de reencarpetado asfáltico que alcanzará a tres barrios de la ciudad.

La Municipalidad de San Martín licitó el reencarpetado de calles en los barrios Las Bóvedas, Jardín Los Andes y Córdoba. Los trabajos empezarán en agosto y se concentrarán en las arterias de mayor circulación vehicular.

Esta mañana, autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se reunieron con la empresa adjudicataria para definir el cronograma y el orden de intervención.

“En primera instancia vamos a trabajar en todo lo que es el Museo Las Bóvedas, en sus calles perimetrales: Godoy Cruz, Luzuriaga y Tomás Thomas”, indicó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Jesús Da Prá.

Posteriormente, la empresa realizará el reencarpetado de la avenida Pirovano, entre Gutiérrez y Espejo. Luego continuará por calle Vélez Sársfield y todas las transversales, incluida la avenida Gutiérrez, finalizando así la intervención en Las Bóvedas.

La segunda etapa se ejecutará en Jardín Los Andes. Allí se priorizarán Cuesta del Madero y Arjonilla. También se evalúa incluir la calle Olazábal.

El último sector será el barrio Córdoba. En ese caso, se intervendrán primero las calles principales con sentido norte-sur y sur-norte. Después se analizarán aquellas que presenten peor estado de transitabilidad.

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