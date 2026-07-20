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San Martín iniciará en agosto el reasfaltado de tres barrios céntricos

por tiempoadmin

La Municipalidad de San Martín pondrá en marcha en agosto un nuevo plan de reencarpetado asfáltico que alcanzará a tres barrios de la ciudad.

La Municipalidad de San Martín licitó el reencarpetado de calles en los barrios Las Bóvedas, Jardín Los Andes y Córdoba. Los trabajos empezarán en agosto y se concentrarán en las arterias de mayor circulación vehicular.

Esta mañana, autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se reunieron con la empresa adjudicataria para definir el cronograma y el orden de intervención.

“En primera instancia vamos a trabajar en todo lo que es el Museo Las Bóvedas, en sus calles perimetrales: Godoy Cruz, Luzuriaga y Tomás Thomas”, indicó el secretario de Obras y Servicios Públicos, Jesús Da Prá.

Posteriormente, la empresa realizará el reencarpetado de la avenida Pirovano, entre Gutiérrez y Espejo. Luego continuará por calle Vélez Sársfield y todas las transversales, incluida la avenida Gutiérrez, finalizando así la intervención en Las Bóvedas.

La segunda etapa se ejecutará en Jardín Los Andes. Allí se priorizarán Cuesta del Madero y Arjonilla. También se evalúa incluir la calle Olazábal.

El último sector será el barrio Córdoba. En ese caso, se intervendrán primero las calles principales con sentido norte-sur y sur-norte. Después se analizarán aquellas que presenten peor estado de transitabilidad.

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