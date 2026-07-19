Trágico accidente en Rivadavia: murió un joven policía tras chocar contra una pilastra

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este domingo en el distrito Los Campamentos. La víctima perdió el control del vehículo que conducía e impactó contra una pilastra. Falleció poco después en el Hospital Saporiti.

Un joven de 21 años falleció durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un grave accidente vial ocurrido en el distrito Los Campamentos, departamento de Rivadavia.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho se registró alrededor de las 3:15 sobre calle Florida, a unos 400 metros al norte de calle Manem, en inmediaciones del Club Social y Deportivo El Globo.

Por causas que son materia de investigación, el conductor de un Peugeot 206 perdió el dominio del vehículo e impactó contra una pilastra.

Tras el choque, el joven fue trasladado por familiares al Hospital Carlos Saporiti, donde profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron su fallecimiento. Según indicó el ministerio de Seguridad, la víctima se desempeñaba como auxiliar de la Policía de Mendoza y al momento del accidente se encontraba franco de servicio.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Los Campamentos, Policía Vial y Policía Científica, mientras que la Justicia lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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