San Martín: bajó del colectivo y fue asaltada a punta de pistola

El hecho ocurrió durante la noche del viernes en la intersección de Pedro Vargas y Jacobina. A la víctima, una mujer de 58 años, la amenazaron con un arma de fuego y le arrebataron su celular.

Una mujer de 58 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del viernes en San Martín, cuando descendía de un colectivo y fue abordada por delincuentes armados que le robaron su teléfono celular.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 20:40 en la intersección de calles Pedro Vargas y Jacobina.

De acuerdo con la denuncia, la mujer acababa de bajar del transporte público cuando fue sorprendida por varios sujetos, quienes la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron el teléfono celular.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon del lugar y hasta el momento no han sido identificados. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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