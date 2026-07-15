San Martín: decretaron asueto administrativo por el Día de la Patrona del departamento

Con motivo de la celebración de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, patrona del departamento de San Martín, la Municipalidad decretó asueto administrativo para este jueves 16 de julio. Se mantendrán guardias para los servicios esenciales y la recolección de residuos funcionará con modalidad reducida.

Mañana jueves16 de julio, se celebra el Día de la Patrona del departamento, Nuestra Señora del Carmen de Cuyo. En adhesión a los festejos en su homenaje, el intendente, Raúl Rufeil, ha dictaminado, a través del Decreto Municipal 1188/2026, el asueto administrativo en el ámbito de todo el departamento.

Se ha dispuesto guardias para los servicios esenciales en la municipalidad de Gral. San Martín. Es por ello que, el jueves, el servicio de recolección de residuos será reducido, como el de los días domingos. Además, en el Decreto, se invita a Industrias, Comercios y entidades bancarias a la adhesión del presente.

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